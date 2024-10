Mercato - PSG : Un transfert historique déjà programmé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif sur le marché portugais, Luis Campos passe rarement à côté de l'éclosion d'un phénomène. C'est ainsi que le conseiller sportif du PSG a tenté de recruter Geovany Quenda (17 ans) cet été. Une offre de 45M€ aurait même été transmise au Sporting CP. En vain puisque la clause libératoire du jeune ailier portugais est désormais fixée à 100M€. Un transfert qui ferait de Quenda la plus grosse vente de l'histoire du club lisboète.

Cet été encore, Luis Campos est allé piocher dans le vivier du championnat portugais. Cette fois-ci, c'est Joao Neves qui s'est engagé avec le PSG qui a lâché environ 60M€, ainsi que 10M€ de bonus, pour convaincre Benfica de lâcher son jeune milieu de terrain, un an après avoir déjà vendu Gonçalo Ramos à Paris. Vitinha (FC Porto) ou encore Manuel Ugarte (Sporting CP) sont d'autres exemples de transferts récents d'un club portugais vers le PSG. Et un autre nom a failli s'ajouter à la liste cet été.

Le PSG se rate, c'est 100M€ pour Quenda

En effet, selon les informations de A Bola, le PSG a tenté de s'attacher les services de Geovany Quenda, jeune ailier du Sporting CP. Très bien positionné sur le marché portugais, Luis Campos a tenté d'utiliser son réseau pour arracher la signature du phénomène de 17 ans et ainsi devance la concurrence en anticipant son éclosion qui a bien eu lieu en ce débute de saison. Ainsi, le PSG a transmis une offre de 45M€ au Sporting CP. Un montant qui correspond à l'ancienne clause libératoire de Geovany Quenda qui a signé une nouveau contrat au début de l'été. Désormais lié jusqu'en 2027 avec le club lisboète, le crack portugais dispose d'une clause libératoire largement revue à la hausse et fixée à 100M€. La même que celle de Viktor Gyokeres.

Le transfert le plus cher de l'histoire du Sporting ?

Le PSG est donc fixé. Pour recruter Geovany Quenda, il faudra débourser 100M€ et faire face à la concurrence des clubs anglais, désormais à l'affût dans ce dossier. Une somme importante puisqu'elle ferait du jeune ailier droit le joueur le plus cher vendu par le Sporting CP. Un record qui appartient pour le moment à Bruno Fernandes qui avait rejoint Manchester United pour 65M€ en 2019. Mais le PSG est également bien placé dans ce classement puisque Manuel Ugarte (60M€) et Nuno Mendes (38M€) sont respectivement les deuxième et sixième plus grosses ventes de l'histoire du Sporting. Peut-être plus pour très longtemps puisque d'après A Bola, le club lisboète est déjà persuadé que Geovany Quenda sera son prochain très gros transfert.