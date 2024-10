PSG : Un transfert à 80M€ pour un buteur de l'équipe de France ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si le PSG n'a pas souhaité recruter de nouvel attaquant cet été suite au départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale pourrait finalement remédier à cela dans les mois à venir. Alors que des questions se posent sur l'avenir de Randal Kolo Muani, un nouveau buteur pourrait débarquer au PSG. Luis Campos aurait d'ailleurs un nom en tête.

Avec le départ de Kylian Mbappé, on s'attendait à voir un buteur débarquer au PSG cet été. Au final, Luis Enrique a décidé de se contenter de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Mais voilà que cela pourrait évoluer à l'avenir. En effet, le club de la capitale pourrait finalement décider de s'offrir un nouvel attaquant dans les mois à venir et celui-ci pourrait venir de l'Inter Milan.

Le PSG suit Marcus Thuram

International français, Marcus Thuram réalise un très gros début de saison sous le maillot de l'Inter Milan. Déjà proche du PSG au moment de quitter Mönchengladbach, le joueur de 27 ans serait toujours dans les petits papiers du club de la capitale. Selon les informations de TMW, Thuram ferait partie des noms actuellement cochés par Luis Campos pour renforcer l'attaque du PSG.

Une clause libératoire à 80M€

Mais si le PSG veut recruter Marcus Thuram, il faudra sortir le chéquier. Pas besoin toutefois de se mettre d'accord avec l'Inter Milan puisque l'international français dispose d'une clause libératoire. TMW rappelle alors que celle-ci serait de l'ordre de 80M€. Le PSG sait maintenant ce qu'il lui reste à faire pour avoir Thuram.