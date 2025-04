Officiel : Le contrat inattendu, c'est la fête au PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Nouvelle vie pour Achraf Hakimi en 2025. En plus d'un contrat flambant neuf avec le Paris Saint-Germain officialisé en février dernier, l'arrière droit marocain a également rejoint Under Armour, équipementier américain qui collabore entre autres avec Stephen Curry depuis des années. Une joie partagée par Hakimi.

Jeudi, une signature que personne n'a vu venir a été annoncée au PSG. Ou plus précisément pour un joueur du Paris Saint-Germain. Officiellement prolongé par le club parisien le 7 février dernier jusqu'en juin 2029, Achraf Hakimi n'a pas changé de maillot, mais d'équipementier.

Le contrat avec Stephen Curry et «The Rock» pour Achraf Hakimi

L'époque avec Adidas est terminée pour le défenseur latéral du PSG qui a en effet lancé son partenariat avec Under Armour, marque mondialement connue et notamment portée par des ambassadeurs tels que Stephen Curry, Anthony Joshua, Antonio Rüdiger ou encore Dwayne « The Rock » Johnson. En interview avec Foot Mercato après la communication de sa collaboration avec la marque américaine.

«C’est un honneur de rejoindre cette famille»

« Stephen Curry, Antonio Rüdiger, Anthony Joshua, tous ces grands sportifs sont sponsorisés par Under Armour. Ça te fait quoi d’intégrer la famille Under Armour aux côtés de ces grands noms du sport ? La première chose, ça fait extrêmement plaisir de rejoindre la marque Under Armour. C’est un honneur de rejoindre cette famille, de rejoindre les grands noms que tu as cités. Ce sont tous les meilleurs dans leur sport. Je suis content d’être parmi eux. ». a assuré Achraf Hakimi à Foot Mercato.