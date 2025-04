La signature en deux minutes, masterclass du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG a finalement su se mettre d'accord avec Nuno Mendes et son entourage. Une finalité qui n'était visiblement pas facile à atteindre au vu de la tournure des évènements à la fin de l'année civile 2024. Néanmoins, tout a fini par entrer dans l'ordre, à l'instar de la première apposition de sa signature sur un contrat en 2021. En plus rapide. Explications.

Au Paris Saint-Germain, le 7 février dernier fut soir de fête au Parc des princes. Avant la large victoire parisienne sur l'AS Monaco (4-1), Nasser Al-Khelaïfi se tenait aux côtés de Luis Enrique (2027), Nuno Mendes, Vitinha ainsi qu'Achraf Hakimi pour annoncer leurs prolongations de contrat jusqu'en juin 2029. Le latéral gauche portugais, arrivé en prêt du Sporting Lisbonne en 2021, s'inscrit donc dans la durée au PSG.

«Je dois dire merci au club»

Un accord finalement trouvé avec des semaines d'échanges entre son entourage et les dirigeants parisiens par le biais desquels divers rebondissements ont eu lieu. Le coup de théâtre de son refus de prolonger datant de fin décembre avec la rumeur Manchester United fut l'un d'eux. Mais finalement, Nuno Mendes s'enflammait le 7 février dernier à l'annonce de son nouvel engagement contractuel avec le PSG. « Je suis content, j’ai prolongé mon contrat. Je dois dire merci au club, au président pour la confiance. C’est le plus important ».

«Il restait deux minutes avant la fermeture du mercato»

Dans le cadre d'une interview accordée au journaliste Alexandre Ruiz pour Free Foot, Nuno Mendes a raconté une anecdote sur sa première signature au PSG. Un terrain d'entente avait été convenu entre les différentes parties dans les ultimes secondes du mercato estival de 2021. « J’avais parlé avec mon agent. Je lui ai toujours dit que je voulais jouer au PSG un jour, et il m’a dit au dernier moment que le PSG était intéressé par moi. Donc je n’ai pas hésité, j’ai signé. Il restait deux minutes avant la fermeture du mercato. On a réussi et aujourd’hui je suis là ». Il lui avait fallu moins de temps pour donner son aval à l'époque.