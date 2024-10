Mercato : Coup de tonnerre, une star du PSG veut rejoindre Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aux dernières nouvelles, on semblait se diriger vers une prolongation d'Achraf Hakimi avec le PSG. Mais voilà que du côté de l'Espagne, on ne tient pas forcément le même discours sur le Marocain. Un départ du latéral droit pourrait finalement être d'actualité et c'est du côté du Real Madrid qu'on annonce Hakimi.

Après le mercato, place aux prolongations au PSG ? Le club de la capitale s'activerait de différents dossiers. Offrir un nouveau contrat à Luis Enrique serait dans les tuyaux, au même titre que pour Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi. Le Marocain est lié jusqu'en 2026 avec le PSG, mais son avenir pourrait finalement s'écrire loin de la capitale française.

« Hakimi est un peu fatigué du PSG »

Prolongera ? Ne prolongera pas ? Sur le plateau d'El Chiringuito, Eduardo Inda a dévoilé que ça deviendrait de plus en plus tendu autour d'Achraf Hakimi au PSG. Le journaliste espagnol a d'abord expliqué : « Achraf Hakimi est un peu fatigué du PSG, de vivre à Paris et de sa relation avec l'entraîneur qui n'est pas la meilleure du monde ».

« Il voudrait revenir au Real Madrid »

Compte tenu de cette situation, Achraf Hakimi pourrait alors chercher à quitter le PSG dans les prochains mois. Pour aller où ? Au Real Madrid visiblement, où il pourrait retrouver son ami, Kylian Mbappé. « Il voudrait revenir au Real Madrid », a lâché Eduardo Inda.