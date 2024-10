Deux frères réunis au PSG, ça va couter 50M€ !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec l'AC Milan, Theo Hernandez aurait alarmé le PSG. En effet, le club de la capitale verrait d'un bon œil l'idée de recruter la latéral gauche français de 27 ans l'année prochaine. Si Theo Hernandez serait évalué à 45-50M€ actuellement, il pourrait couter beaucoup moins cher lors du prochain mercato estival.

Theo Hernandez pourrait ne plus faire long feu à l'AC Milan. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec les Rossoneri, l'international français est annoncé sur le départ en 2025. Ce qui n'a pas manqué d'alarmer le PSG.

Theo Hernandez vaut 45-50M€

Selon les informations de Sport Mediaset, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait emballé par l'idée de recruter Theo Hernandez l'année prochaine. Et le club de la capitale pourrait rafler la mise pour une somme raisonnable.

Le prix de Theo Hernandez va baisser cet été

D'après les indiscrétions de Sport Mediaset, le prix de Theo Hernandez serait compris entre 45 et 50M€ actuellement. Par conséquent, le PSG pourrait arracher le latéral gauche de 27 ans à l'AC Milan au mois de janvier en cas d'offre de cet acabit. Et à en croire le média transalpin, Theo Hernandez devrait couter beaucoup moins cher lors du prochain mercato estival s'il ne prolonge pas d'ici-là. Dans un tel scénario, le numéro 19 des Rossoneri n'aura plus qu'une année de contrat. Affaire à suivre...