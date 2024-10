Greenwood, Rabiot… L’OM tout proche de signer une autre star ?

Axel Cornic

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi on a mis les petits plats dans les grands à l’Olympique de Marseille, avec plus d’une dizaine de recrues qui sont arrivées au cours du mercato estival. C’est notamment le cas avec Mason Greenwood ou encore Adrien Rabiot, qui ont choisi de poursuivre leur carrière dans le sud de la France alors qu’ils étaient plutôt annoncés dans des gros clubs européens. Et ce n’est pas fini, puisqu’un nouveau coup d’éclat pourrait se produire cet hiver !

On ne peut pas dire que l’OM ne s’est pas donné les moyens de ses ambitions. Décidé à revenir dans l’Europe qui compte après une saison catastrophique, Pablo Longoria et Mehdi Benatia n’ont pas hésité à modifier en profondeur l’effectif pour offrir une toute nouvelle équipe à Roberto De Zerbi. C’est passé notamment par l’arrivée de quelques stars que très peu de personnes voyaient signer à Marseille il y a encore quelques mois.

OM : Riolo propose une révolution à De Zerbi https://t.co/qeyquR4pzw pic.twitter.com/66d6oWEu82 — le10sport (@le10sport) October 8, 2024

Un été plein de surprise à l’OM

L’exemple parfait est évidemment Adrien Rabiot. Libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus, l’international français a rejoint l’OM après la fin du mercato, alors qu’il était annoncé à Manchester United ou encore à Arsenal. Il a même divisé son salaire de moitié pour rejoindre Marseille, où il pourrait devenir l’un des cadres de Roberto De Zerbi s’il retrouve la forme. Et que dire de Mason Greenwood ? Cible de toutes les convoitises après son prêt plus que réussi à Getafe, l’ailier anglais aurait pu décider de rejoindre un top club européen pour relancer une carrière à l’arrêt. C’est pourtant le club phocéen qui a attiré son attention, même si son arrivée a été accompagnée par une grosse polémique.

L’hiver promet déjà !

La folie marseillaise pourrait continuer, avec le mercato de janvier qui approche à grands pas. D’après les informations du journaliste ivoirien Malick Traoré, l’OM serait en discussions avancées avec l’entourage de Paul Pogba, en vue d’une signature cet hiver. Pour rappel, le milieu de terrain de 31 ans a récemment vu sa suspension pour dopage être réduite à 18 mois et dans les faits, il pourrait rejouer dès mars 2025. Considéré comme l’un des tauliers de l’équipe de France Championne du monde en 2018, il serait un énorme coup pour le club phocéen et si ce n’est pas sportif, il le sera sans aucun au niveau marketing ou de l’image.