PSG : Le Qatar a choisi une nouvelle recrue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement nommé au poste de directeur général du PSG, Victoriano Melero a été directement choisi par le président Nasser Al-Khelaïfi pour l’épauler dans la direction du projet mise en place par le Qatar dans la capitale. Et le nouveau dirigeant du PSG, interrogé par Le Parisien, ne dissimule pas sa grande fierté.

Voilà un tout nouveau visage au sein de la direction du PSG ! Victoriano Melero vient d’être nommé au poste de directeur général et s’est confié dans les colonnes du Parisien sur cette belle opportunité. Désigné par Nasser Al-Khelaïfi qui représente toute l’institution du Qatar au sein du PSG, Melero affiche des ambitions XXL pour honorer au mieux ses nouvelles fonctions.

« Un honneur d’avoir été choisi »

« Pour moi, c’est un grand honneur d’avoir été choisi par Nasser Al-Khelaïfi, par QSI et par Arctos. La saison dernière, on a battu de nombreux records : le chiffre d’affaires, 35 matchs organisés au Parc des Princes, 378 000 visiteurs au Parc sur une saison, 15 000 spectateurs pour un match de hand à l’Accor Arena… On veut poursuivre sur cette dynamique », indique Victoriano Melero, qui a du pain sur la planche avec de nombreux dossiers à gérer au PSG.

« Quand on arrive au PSG, on n’imagine pas... »

« Quand on arrive au PSG, on ne s’imagine pas la multiplicité des dossiers qu’on va avoir à gérer. Il y a effectivement une forme de folie et cette folie donne un côté passionnant. C’est un rêve parce que le PSG est plus qu’un club sportif avec 240 athlètes. C’est aussi une ETI (Entreprise de taille intermédiaire) avec plus de 800 millions d’euros de chiffre d’affaires, un peu plus de 750 salariés. C’est aussi une entreprise de divertissement, une marque mondiale qui fait tout de suite le buzz dès qu’on accole son nom à une action », poursuit le nouveau dirigeant du PSG. Le ton est donné !