Mercato - OM : Coup de théâtre pour le retour de Pogba !

En 2025, Paul Pogba pourrait porter le maillot de l’OM. En effet, le champion du monde tricolore a vu sa suspension pour dopage réduite par le TAS et serait en pleines négociations avec l’Olympique de Marseille. Pour autant, la vérité semble être tout autre.

Paul Pogba est bientôt de retour ! En raison de la réduction de sa suspension pour dopage par le biais du Tribunal Arbitral du Sport, La Pioche va pouvoir rejouer dès 2025. Du côté de la Juventus, il semblerait selon la presse transalpine que le projet serait de rompre son contrat qui expirera le 30 juin 2026.

Mercato - PSG : Après l’OM, un coup à 0€ est annoncée avec Pogba https://t.co/jDIYgiEyQN pic.twitter.com/g2liNNYv85 — le10sport (@le10sport) October 8, 2024

Paul Pogba en pleines discussions avec l’OM ?

Et maintenant ? La semaine dernière, Patrice Evra a profité de sa présence sur l’émission Rothen s’enflamme de RMC Sport dans l’optique de faire passer un message fort sur le souhait de Paul Pogba : jouer au foot. Son ancien coéquipier à la Juventus et en équipe de France a par ailleurs confié qu’il contacterait en personne Medhi Benatia, conseiller sportif de l’OM, afin d’évoquer le cas Pogba. Le journaliste Malick Traoré a fait part de négociations avancées entre Paul Pogba et l’OM sur son compte X.

«Aujourd’hui y’a rien»

Toutefois, il n’en serait rien d’après son confrère Mohamed Toubache-Ter. « Marseille parle depuis plusieurs semaines avec le sosie de Paul Pogba ! L’Olympique de Marseille respecte énormément Paul Pogba et quand ils voudront parler avec ce dernier… Ils le ferons, mais aujourd’hui y’a rien ». Reste à savoir quelle tournure prendra le feuilleton Pogba à présent.