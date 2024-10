Pogba annoncé à l'OM, l'énorme révélation qui change tout !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A 31 ans, Paul Pogba va pouvoir se reconcentrer sur sa carrière. Initialement suspendu pour quatre ans après son contrôle positif à la déhydroépiandrostérone, le milieu français pourra finalement retrouver les terrains en mars 2025. Un retour qui ne devrait pas se faire à la Juventus, qui ne compte plus sur lui. Alors que l’OM est évoqué comme un possible point de chute, son arrivée dans la cité phocéenne serait encore très loin de voir le jour.

Initialement suspendu quatre années pour un contrôle positif à la déhydroépiandrostérone, Paul Pogba a vu sa sanction réduite à 18 mois par le TAS, de quoi lui permettre de faire son retour sur les terrains en mars 2025, mais avec quel club ? La Juventus ne compte plus sur le milieu français, qui pourrait résilier son bail et être libre de s’engager où bon lui semble. Au micro de RMC, Patrice Evra a alors lancé la piste Pogba du côté de l’OM : « Il veut jouer au football, où que ce soit, par exemple pourquoi pas l'OM ? Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte ».

Mercato - OM : Nouvelle bombe à l’étranger sur Pogba ! https://t.co/rKIkkPx1EC pic.twitter.com/oFsJVSI4hp — le10sport (@le10sport) October 9, 2024

L’OM déjà cité parmi les points de chute

Il n’en fallait pas plus pour lancer le feuilleton, avec les rumeurs insistantes qui vont avec. Le journaliste ivoirien Malick Traoré a notamment lancé que des discussions avancées se tiendraient déjà ente l’OM et l’entourage de Paul Pogba pour une signature en janvier. Une information rapidement démentie.

Aucune discussion avec Pogba ?

Selon le journaliste Mohamed Toubache-Ter, le dossier Pogba est encore très loin d’aboutir du côté de l’Olympique de Marseille. « Marseille parle depuis plusieurs semaines avec le sosie de Paul Pogba, a-t-il lancé avec sarcasme sur son X. L’Olympique de Marseille respecte énormément Paul Pogba et quand ils voudront parler avec ce dernier… ils le feront mais aujourd’hui y’a rien. NADA NADA ». Dans un autre message, il réaffirme de manière catégorique qu’il n’y a « à ce jour, aucune discussion. »