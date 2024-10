OM - Pogba : L’offensive qui peut tout faire basculer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Suspendu pour dopage, Paul Pogba a reçu une excellente nouvelle avec la réduction de sa peine par le TAS, de quoi lui permettre de faire son retour sur les terrains en mars afin de finir la saison avec un club, mais lequel ? Alors que l’OM est évoqué comme point de chute, un prétendant dangereux pourrait se positionner.

« Enfin le cauchemar est terminé. (...) Je peux maintenant envisager le jour où je pourrai à nouveau poursuivre mes rêves. » Paul Pogba refait les gros titres sur le plan sportif. Initialement suspendu quatre ans pour dopage, le milieu de terrain qui appartient encore à la Juventus a vu sa sanction largement réduite par le TAS, lui permettant de retrouver les terrains dès mars 2025, mais probablement loin de Turin. Les dirigeants bianconeri ne comptent plus sur leur joueur, et les deux parties pourraient opter pour une résiliation de contrat.

Mercato - OM : Nouvelle bombe à l’étranger sur Pogba ! https://t.co/rKIkkPx1EC pic.twitter.com/oFsJVSI4hp — le10sport (@le10sport) October 9, 2024

Pogba, la surprise hivernale de l’OM ?

Plusieurs hypothèse circulent déjà pour le Français de qui fêtera ses 32 ans lors de son retour, dont une possible arrivée à l’OM évoquée par Patrice Evra. D’après le journaliste ivoirien Malick Traoré, la formation phocéenne serait déjà en discussion avancées avec l’entourage de Paul Pogba depuis plusieurs semaines pour une signature en janvier. Si l’information se confirme, l’Olympique de Marseille ne devrait pas être seul sur le coup.

Los Angeles prêt à enchaîner avec Pogba ?

TMW affirme en effet que le Los Angeles FC serait actuellement en pleine réflexion concernant Paul Pogba et pourrait bientôt se positionner concrètement. Alors que la MLS avait été évoquée comme un point de chute pour le champion du monde 2018 par la presse italienne, la formation américaine dispose de plusieurs atouts de taille, dont la présence de Giorgio Chiellini au sein du staff, ancien coéquipier de Pogba à la Juventus, mais également celles d’Hugo Lloris et Olivier Giroud, ses compères du Mondial en Russie. De quoi faire du LAFC un possible prétendant sérieux.