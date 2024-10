PSG : Révélations inquiétantes sur la dernière signature du Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a trouvé son nouveau directeur général. Juriste de formation, arrivé au sein du club parisien en 2017 pour occuper le rôle de secrétaire général du club, Victoriano Melero remplace Jean-Claude Blanc, parti rejoindre les rangs d'INEOS en 2023. Mais selon le journaliste Romain Molina, cette nomination ressemble, étrangement, à un choix par défaut.

Parti chez INEOS en 2023, Jean-Claude Blanc a enfin été remplacé au PSG. Celui qui assurait l’intérim, Victoriano Melero (55 ans) a été nommé au poste de directeur général. « Le Paris Saint-Germain, l'une des plus grandes institutions sportives au monde, est fier d'annoncer la nomination de Victoriano Melero au poste de Directeur général. Cette nomination s’inscrit dans la poursuite de la nouvelle ère du Club, qui met l'accent sur l’innovation, la performance et l'excellence, sur et en dehors des terrains » a précisé le club dans un communiqué.

PSG version Qatar: Luis Enrique bat un triste record ! https://t.co/6DRfZT19To — le10sport (@le10sport) October 7, 2024

Al-Khelaïfi s'enflamme pour sa signature

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi est ravi de pouvoir s’appuyer sur ce juriste de formation, passé également par TF1 et la Fédération française de football. « Victoriano a été une figure clé de la réussite de notre entreprise au cours des sept dernières années et contribuera à développer la puissance commerciale, la performance et l'innovation au sein de notre organisation. Cette décision reflète l’engagement du Club à promouvoir nos talents et à s’affirmer plus que jamais en tant qu'institution sportive, marque et entreprise mondiale et communauté unie au service de toute la famille Paris Saint-Germain » a déclaré le dirigeant qatari.

Un choix déjà critiqué en interne

Mais selon le journaliste Romain Molina, cette nomination n’a rien de naturelle. En réalité, Melero ne serait qu’un choix par défaut. Ces derniers mois, le PSG aurait essuyé de nombreux refus. Pis, ce choix serait loin de faire l’unanimité en interne, où l’ambiance serait calamiteuse. Sur X, Molina indique que plusieurs d'employés se plaignaient de leurs conditions financières et de travail. Des révélations qui tranchent avec la joie de Nasser Al-Khelaïfi.