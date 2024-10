Mercato - PSG : Luis Enrique fait capoter le recrutement d’une star !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, de nombreux noms ont circulé pour débarquer au Paris Saint-Germain et remplacer Kylian Mbappé, parti libre au Real Madrid. Désireux de quitter le Napoli, Victor Osimhen était l’un d’eux, mais comme vous l’a révélé le10sport.com, le club n’a pas souhaité se positionner. Luis Enrique est à l’origine de ce refus.

Comme chaque été, les rumeurs ont été nombreuses concernant le mercato estival du PSG, surtout après le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Victor Osimhen a notamment été cité dans le viseur du club, lui qui apparaissait comme une priorité de Luis Campos l’été précédent. Mais cette fois-ci, le conseiller sportif du PSG n’a pas fait le forcing pour attirer le Nigérian, parti à Galatasaray, faute de mieux.

Osimhen n’était pas une option pour le PSG

Le10sport.com vous avait révélé durant l’été qu’aucune démarche n’avait été entamée pour le recrutement de Victor Osimhen, et ce malgré les différentes rumeurs venues de l’étranger. Une information qui a fini par se confirmer, avec une explication simple : Luis Enrique n’en voulait pas.

Luis Enrique ne voulait pas d’avant-centre

Ce mardi, L’Equipe confirme que l’entraîneur du PSG n’a pas voulu de Victor Osimhen ou d’un autre avant-centre, s’estimant assez armé en attaque avec Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et Marco Asensio. On a pu voir par la suite Kang-In Lee évoluer également dans un rôle de faux-9. « Ce serait ridicule qu'un club recrute des joueurs sans prendre en compte l'avis de son entraîneur, avait fait savoir Luis Enrique à la fin du mercato. On n'a pas pris un seul joueur sans que j'aie donné mon avis. Une autre chose est de savoir si je les ai fait progresser ».