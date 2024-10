Mercato : Le PSG reçoit une réponse cash pour ce transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Recruté pour 85M€ bonus compris à l’été 2023 en provenance de l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani est encore très loin de justifier l’énorme somme investi par le Paris Saint-Germain. De quoi le placer dans une situation inconfortable et rendre son avenir dans la capitale incertain. Les deux parties semblent encore indécises.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Randal Kolo Muani, toujours loin de répondre aux attentes un an et demi après son transfert XXL au PSG. Titularisé dans l’axe par Luis Enrique face à Nice (1-1) pour la première fois de la saison, l’international français ne s’est pas éternisé sur la pelouse en sortant dès la mi-temps, conséquence de ses 45 premières minutes insipides. De quoi faire un peu plus planer le doute sur son avenir dans la capitale.

« Il se conformera aux attentes du club »

Dans ses colonnes du jour, L’Équipe s’interroge justement sur le futur de RKM, conscient des difficultés à s’adapter au système de Luis Enrique. De là à s’imaginer rebondir ailleurs ? Dans l’entourage du joueur, on renvoie la balle au PSG : « Il se conformera aux attentes du club ».

Le PSG ne compte pas le vendre, mais...

Du côté du Paris Saint-Germain, la position est tout aussi brumeuse. Si les prestations décevantes du joueur sont constatées avec regret, il n’est pas question à ce jour de le pousser vers la sortie pour mettre la main sur un autre attaquant. L’Équipe précise toutefois que rien n’est arrêté à ce jour, aucune des deux parties ne voulant être à l’origine du divorce.