Après Mbappé, Deschamps annonce un nouveau coup dur

Didier Deschamps va devoir faire sans Dayot Upamecano pour les deux prochains matches, face à Israël et la Belgiqque. Blessé, le défenseur central a été remplacé par Loïc Badé, le joueur du FC Séville. Les doutes sont aussi nombreux autour de Wesley Fofana, qui a pris un coup il y a quelques semaines et qui va devoir passer des examens.

Nouveau forfait pour Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France va devoir faire sans Dayot Upamecano. Le défenseur du Bayern Munich s’est blessé lors du match nul face à l’Eintracht Francfort (3-3) dimanche.

Upamecano a déclaré forfait

« Upamecano a reconnu une blessure à son ischio. Il n’était pas spécialement inquiet, mais il a passé des examens. Il n’est pas en capacité de répondre aux exigences donc j’ai décidé de rappeler Badé » a reconnu le sélectionneur de l’équipe de France lors d’un entretien accordé à la Fédération française de football ce lundi.

Un nouveau forfait pourrait voir le jour

Selon les informations de RMC Sport, un forfait de Wesley Fofana n’est pas non plus exclu. Le défenseur de Chelsea ressent toujours une gêne au tibia droit et va devoir passer des examens dans les prochaines heures. Mais le média se montre rassurant et annonce que Fofana devrait rester avec les Bleus.