Real Madrid - Équipe de France : Deschamps balance sur le malaise Mbappé !

Le malaise Kylian Mbappé grandit. Alors que l'on pensait que l'international français n'était pas apte, voilà que Carlo Ancelotti décide de le titulariser, samedi soir, lors de la rencontre face à Villarreal. De quoi faire grandir les interrogations autour de l'attachement du joueur à l'équipe de France. Ce lundi, Didier Deschamps s'est prononcé sur cette polémique.

Au moment de justifier la non-convocation de Kylian Mbappé, Didier Deschamps avait expliqué que le joueur avait besoin de temps pour se remettre d’une légère blessure à la cuisse. Le sélectionneur de l’équipe de France a dû être surpris en apercevant Mbappé sur la pelouse du stade Santiago Bernabeu samedi soir. Alors l’international français est-il apte à jouer ? Lors d’un entretien accordé à la FFF, Didier Deschamps a donné son point de vue sur cette polémique.

Deschamps sort du silence

« Kylian, de toute façon, il cristallise beaucoup de choses sur lui. Ce n’est pas faire un cas de Kylian, aujourd’hui il faut voir de manière plus générale. A savoir, le postulat de départ c’est qu’évidemment les intérêts des clubs et les intérêts des équipes nationales - je ne parle pas que de l’équipe de France car c’est valable aussi pour les autres équipes nationales - à un moment ils divergent forcément. Il ne faut pas aussi oublier que, et ça c’est de tout temps, que l’employeur c’est le club et que ce n’est pas la fédération qui est l’employeur » a-t-il confié.

« Il faut faire en sorte de privilégier l’intérêt du joueur »

Deschamps met donc en avant la santé du joueur. « Moi je fais en sorte, de par la relation que j’ai avec les joueurs, d’échanger avec eux. Évidemment, pour moi, le plus important c’est l’intérêt du joueur. Je sais très bien qu’il ne va pas aller contre son club. Il n’a pas aussi envie d’aller contre la sélection. Mais à un moment, après discussion, (il faut) faire en sorte de privilégier l’intérêt du joueur sans le mettre en difficulté » a déclaré le sélectionneur des Bleus.