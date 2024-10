Choqué, il annonce un «grand danger» avec Mbappé

Alexis Brunet

Même s’il est capitaine de l’équipe de France, la cote de popularité de Kylian Mbappé est au plus bas. Pour son retour en France avec le Real Madrid lors du match de Ligue des champions, l’attaquant s’est fait copieusement siffler. Des agissements qui interrogent et qui devraient pousser l’ancien joueur du PSG à se réveiller, selon Bertrand Latour.

Depuis cet été, Kylian Mbappé n’évolue plus en France. L’attaquant a décidé de rejoindre le Real Madrid et depuis ce moment, sa cote de popularité a commencé à baisser dans le cœur des Français. À cela, il faut également ajouter le fait que dernièrement, le champion du monde n’a pas été appelé en sélection pour cause de blessure, alors que quelques jours plus tard, il était titulaire face à Villarreal.

Surprise en vue pour le remplaçant de Mbappé ? https://t.co/bBIZNDryDd pic.twitter.com/Ibhemm3HUV — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

« Il est le cocu de l’histoire »

Une situation particulière, qui met Didier Deschamps dans l’embarras. Selon le journaliste Bertrand Latour, qui s’est exprimé dans le CFC, cet épisode Kylian Mbappé fait passer le sélectionneur pour « le cocu de l’histoire ». « Désolé de le dire comme ça, mais il arrive en conférence de presse pour dire que Kylian n’est pas bien et blessé, et trois jours après il joue 70 minutes, et là il va devoir répondre à des questions lundi à Clairefontaine. Il met tout le monde dans la sauce, je ne comprends pas à quoi il joue. »

« Kylian, réveille-toi ! »

Kylian Mbappé n’a donc pas fait remonter sa cote de popularité avec cet épisode et il devrait donc vite se réveiller, selon Bertrand Latour, sinon un grand danger l’attend. « Fin décembre 2022, la France est quasiment championne du monde, il marque trois buts en finale, il peut être président de la République. J’étais à Lille, j’ai été choqué. Il est rentré en jeu, il se fait siffler. Chaque fois qu’il touchait le ballon, il était sifflé. Il y avait plus de défiance contre lui que contre Bellingham ou Vinicius. Kylian, réveille-toi ! Maintenant les gens le détestent, que s’est-il passé en deux ans ? Et il continue. Ce n’est pas en faisant des actions comme ça qu’il va redorer sa cote de popularité. Il y a grand danger avec lui. »