«Le cocu de l’histoire» : Mbappé joue un sale tour à Deschamps

Alexis Brunet

Jeudi dernier, Didier Deschamps a annoncé sa liste pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Le sélectionneur a décidé de ne pas s’appuyer sur Kylian Mbappé, qui était censé être blessé. Problème, deux jours plus tard, le champion du monde 2018 était titulaire avec le Real Madrid. Cela met donc le sélectionneur dans l’embarras et le fait même passer pour « le cocu de l’histoire », selon le journaliste Bertrand Latour.

Alors qu’il est le capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé ne pourra pas aider ses coéquipiers pour le prochain rassemblement des Bleus. L’attaquant, récemment blessé, n’a pas été appelé par Didier Deschamps. Un choix qui interpelle car le champion du monde était titulaire samedi lors du match entre le Real Madrid et Villarreal.

Neymar, Mbappé, Zlatan… Le PSG a trouvé presque aussi bien pour 50M€ ! https://t.co/HseUaiCQCU pic.twitter.com/oXsJFawYTX — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

Bertrand Latour s’exprime sur le cas Mbappé

Sur le plateau du CFC, Bertrand Latour est revenu sur le cas Kylian Mbappé. Selon le journaliste, si l’attaquant ne voulait pas venir en équipe de France, il aurait dû s’y prendre autrement. « Disons que des joueurs français qui étaient bien et n’ont pas voulu aller en sélection, ce n’est pas une nouveauté. Dans ces cas-là tu le fais différemment, soit tu ne joues pas ce week-end, soit tu joues ce week-end et tu sors à la 70e, ‘ah j’ai mal, j’ai mal au dos’, des trucs invérifiables et tu vas à Clairefontaine, ‘ah oui il est blessé’, et il rentre chez lui. »

« Didier Deschamps, il est le cocu de l’histoire »

Selon Bertrand Latour, cette situation met dans l’embarras Didier Deschamps. « Il est le cocu de l’histoire. Désolé de le dire comme ça, mais il arrive en conférence de presse pour dire que Kylian n’est pas bien et blessé, et trois jours après il joue 70 minutes, et là il va devoir répondre à des questions lundi à Clairefontaine. Mbappé met tout le monde dans la sauce, je ne comprends pas à quoi il joue. »