PSG - Dembélé : Une grande décision est prise après le malaise !

Alexis Brunet

Dernièrement, le cas Ousmane Dembélé a beaucoup fait parler au PSG. En raison d’un retard à l’entraînement ainsi qu’une explication musclée avec Luis Enrique, l’attaquant n’avait pas été retenu pour le match face à Arsenal en Ligue des champions. Visiblement, le malaise entre les deux hommes semble être passé, puisque le Français est titulaire pour affronter Nice ce dimanche soir.

Mardi dernier, le PSG défiait Arsenal en Ligue des champions. Pour l’occasion, Luis Enrique ne pouvait pas compter sur Ousmane Dembélé. Le coach parisien avait décidé de se passer de l’attaquant et on a appris plus tard que cela était à cause d’un retard à l’entraînement, après le match contre Rennes. Une discussion musclée entre les deux hommes après cette rencontre avait été également évoquée.

PSG : «Un dictateur» ? Une grande réponse tombe sur Luis Enrique https://t.co/m37doJbNKQ pic.twitter.com/UrlORWsuVF — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

Dembélé est de retour comme titulaire

Le malaise entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé n’aura finalement duré qu’un seul match. L’attaquant est titulaire ce dimanche soir face à l’OGC Nice, en clôture de la septième journée de Ligue 1. S’ils s’imposent, les Parisiens repasseront premiers du championnat, à égalité de points avec l’ASM, mais devant à la différence de but.

Barcola et Kolo Muani accompagnent Dembélé en attaque

Pour essayer de s’imposer face à l’OGC Nice, le PSG pourra donc compter sur Ousmane Dembélé, mais également sur Bradley Barcola et Randal Kolo Muani qui accompagnent l’ancien Barcelonais en attaque. À noter également la titularisation de Fabian Ruiz au milieu de terrain, préféré à Vitinha.