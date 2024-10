Vente PSG : Après l’OM, il balance de grandes révélations sur le Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après l'OM, Thibaud Vézirian s'est prononcé sur une possible vente du PSG. Propriétaire du club de la capitale depuis 2012, le Qatar n'a jamais évoqué ses envies de départ publiquement. Au contraire, QSI ne cache pas ses ambitions de faire grandir la formation, notamment en devenant propriétaire de son propre stade.

Cela dure depuis plusieurs années. A chacune de ses interventions, ou presque, Thibaud Vézirian annonce la vente imminente de l’OM et le départ de Frank McCourt au profit d’investisseurs saoudiens. Selon ses informations, les nouveaux propriétaires attendent le moment opportun pour officialiser ce deal. En attendant l’annonce, Vézirian s’est prononcé sur un autre dossier de vente, celui du PSG.

Le Qatar parti pour rester

Propriétaire du PSG depuis 2012, le Qatar veut-il passer la main ? Pour Vézirian, il n’est pas question d’une vente. « Le Qatar prêt à se retirer du PSG à moyen terme ? Cela fait dix ans que des gens comme Grégory Schneider le disent, donc à un moment ils auront raison. Le Qatar est lancé vers un nouveau stade, un nouvel actif pour le club, donc qui va acheter le PSG au Qatar ? Construire un nouveau stade, ça va prendre trois, quatre ou cinq ans » a-t-il déclaré sur Twitch.

Toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus fort

Au contraire, QSI cherche de nouveaux investisseurs pour continuer à faire grandir le PSG. « Ce sont les mêmes personnes qui disaient qu’après la Coupe du monde au Qatar, il n’y aurait plus les Qataris au PSG. On est deux ans après, ils sont toujours là. Un jour, ils partiront. C’est le cycle de la vie, mais c’est fatiguant de lire ça. Soit tu annonces les choses clairement, soit tu ne dis rien. Il y a eu de nouveaux actionnaires, cela démontre qu’il y a de l’évolution dans le projet du PSG. Mais la valorisation du club a gonflé à de tels niveaux de milliards avec les joueurs, le centre d’entraînement, etc, que c’est normal » a déclaré Vézirian.