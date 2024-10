Mbappé fait une demande hallucinante à Deschamps !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Absent de la liste de Didier Deschamps pour les matches face à Israël et la Belgique, Kylian Mbappé pourrait néanmoins jouer samedi soir face à Villarreal trois jours après son entrée en jeu à Lille. De quoi s’interroger sur les motifs du forfait de l’attaquant, qui aurait déjà cherché à esquiver la précédente trêve internationale.

Blessé à la cuisse la semaine dernière, Kylian Mbappé ne participera pas aux deux prochaines rencontres de l’équipe de France face à Israël et la Belgique, et ce malgré son entrée en jeu face au LOSC cette semaine. « J'ai échangé avec Kylian bien évidemment, de par sa situation qui est encore incertaine, après son entrée en jeu hier (mercredi). Il a un match samedi, dans 48 heures. Il y a des interrogations, s’était justifié Didier Deschamps à l’annonce de sa liste. Il a un problème qui n'est pas grave mais qui nécessite des soins pour bien récupérer. Je ne suis pas là pour prendre des risques. »

La promesse de Mbappé qui va chambouler le Real Madrid ! https://t.co/J5pA5hqpa2 pic.twitter.com/GvYGNYy1r8 — le10sport (@le10sport) October 5, 2024

Mbappé absent, mais apte ?

Une absence qui interroge alors que Kylian Mbappé est dans le groupe du Real Madrid pour affronter Villarreal ce samedi soir (21h). Sa participation au match jetterait alors le flou sur la raison de son absence en équipe de France. D’après Olivier Ménard, présentateur de L’Équipe du Soir, Kylian Mbappé avait déjà demandé à faire l’impasse sur les Bleus lors du dernier rassemblement.

« Mbappé avait demandé à Deschamps une faveur : zapper ce rassemblement de septembre »

« En creusant un peu, j’ai appris que Kylian Mbappé avait demandé à Didier Deschamps une faveur : zapper ce rassemblement de septembre afin de se consacrer sur son nouveau défi et son intégration au Real Madrid », a révélé le journaliste dans l’émission. L’attitude de Kylian Mbappé avait justement étonné lors du dernier rassemblement, décevant sur le terrain et semblant ailleurs lors de sa conférence de presse d’avant-match, lâchant notamment : « Je suis à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne constate plus. Je viens, je joue, j’essaie de faire de mon mieux, d’aider l’équipe. Ce que pensent les gens est le cadet de mes soucis ».