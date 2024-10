Équipe de France : L’aveu de Mbappé à Deschamps en privé

Pierrick Levallet

L’équipe de France reprend du service ! Les Bleus affronteront Israël (10 octobre) et la Belgique (14 octobre) dans quelques jours. Didier Deschamps a alors dévoilé sa liste des joueurs convoqués. Antoine Griezmann n’y figure pas, ce dernier ayant pris sa retraite internationale. Mais Kylian Mbappé ne répond pas présent non plus. Touché à la jambe gauche, le natif de Bondy aurait notamment fait une confidence au sélectionneur de l’équipe de France.

Mbappé s'est confié à Deschamps en privé

Comme le rapporte L’Equipe, Kylian Mbappé aurait fait savoir à Didier Deschamps en privé qu’il ne se sentait pas rétabli à 100%. Le champion du monde 2018 aurait ensuite indiqué au sélectionneur qu’il avait besoin de récupérer. Didier Deschamps n’a alors pas voulu prendre de risque et ne l’a pas convoqué.

Le Real Madrid le convoque pour Villarreal

Pourtant, Kylian Mbappé semble déjà opérationnel. Alors qu’il devait manquer trois semaines de compétition, l’attaquant de 25 ans a finalement eu droit à environ 40 minutes de temps de jeu contre le LOSC mercredi dernier. Il pourrait également disputer la rencontre face à Villarreal ce samedi, Carlo Ancelotti l’ayant convoqué dans son groupe. Troublant...