Équipe de France : «Problème» avec un joueur du Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Didier Deschamps a donné sa liste pour les matchs contre Israël (10 octobre) et la Belgique (14 octobre). Le sélectionneur de l’équipe de France a convoqué Théo Hernandez et Lucas Digne au poste d’arrière gauche, se passant encore des services de Ferland Mendy. Il y aurait notamment un problème avec le joueur du Real Madrid qui expliquerait ses absences en sélection.

Le 10 et le 14 octobre, l’équipe de France affronte Israël et la Belgique. Didier Deschamps a alors dévoilé ce jeudi sa liste pour le prochain rassemblement des Bleus. Le sélectionneur tricolore s’est notamment passé des services de Ferland Mendy, lui préférant Théo Hernandez et Lucas Digne au poste d’arrière gauche.

Deschamps a un souci avec Ferland Mendy

L’absence du latéral gauche de 29 ans peut surprendre au vu des récentes prestations avec le Real Madrid. Mais comme le rapporte AS, il y aurait un « problème » avec Ferland Mendy. Didier Deschamps lui reprocherait notamment un manque d’engagement lorsqu’il évolue sous le maillot de l’équipe de France, ce qui explique que l’entraîneur de 55 ans se passe de ses services.

Le Real Madrid est très étonné

La dernière sélection de Ferland Mendy remonte au 9 juin contre le Canada (0-0). Le joueur du Real Madrid avait ensuite été présent dans le groupe de l’équipe de France pendant l’Euro 2024, sans disputer une seule minute. Depuis, l’ancien de l’OL n’a plus été convoqué, à la grande surprise du Real Madrid.