Raymond Domenech clashe Mbappé avec une punchline !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Laissé au repos par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France en raison de ses pépins physiques, Kylian Mbappé est pourtant entré en jeu mercredi soir avec le Real Madrid en Ligue des Champions. Mais Raymond Domenech salue le choix du sélectionneur des Bleus, taclant au passage l'ancienne star du PSG sur sa performance contre le LOSC.

Le verdict est tombé jeudi lors de la conférence de presse de Didier Deschamps : Kylian Mbappé n'a pas été retenu par le sélectionneur de l'équipe de France pour les deux prochaines rencontres face à Israël et la Belgique : « J'ai échangé avec Kylian et de par sa situation qui est encore incertaine après son entrée en jeu mercredi, il a un match samedi et il y a des interrogations. Il a un problème pas grave mais il a besoin de soins pour bien récupérer. Je ne suis pas là pour prendre des risques. Voilà pourquoi Kylian n'est pas là », a justifié Deschamps au sujet de l'attaquant français du Real Madrid.

Mbappé : Coup de théâtre, une décision radicale est prise https://t.co/XnkYrhL7uX pic.twitter.com/4LAJjbIWXJ — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

Domenech et la « promenade » de Mbappé

Interrogé au micro de La Chaine L'EQUIPE, Raymond Domenech s'est montré assez virulent au sujet de Mbappé, notamment au moment d'évoquer son entrée en jeu avec le Real Madrid mercredi en Ligue des Champions contre le LOSC : « Il y a une semaine c’était acté qu’il ne serait pas là. Il ne devait pas jouer avec le Real. Il a joué? Non, il a fait une demi-heure de promenade sur le terrain. Le problème c’est que l’on n’est pas sûr qu’il joue samedi », a lâché l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, avant de défendre la position de Deschamps sur cette absence de Mbappé.

« L’équipe de France, ce n’est pas une infirmerie »

« Et puis le travail de Didier Deschamps, ce n’est pas de donner du temps de jeu à des joueurs pour qu’ils soient prêts pour reprendre leur championnat. Il faut qu’ils arrivent soient prêts pour jouer. Le stage de l’équipe de France ce n’est pas une infirmerie. Il est là parce qu’il est performant et qu’il joue. En plus en ce moment il ne l’est pas, performant, et il était blessé et revient. Si jamais ils le prennent, qu’il joue et refait une demi-heure avec le Real samedi, ensuite Didier Deschamps le fait jouer avec l’équipe de France et qu’il se blesse…Ils vont dire quoi au Real. Ils vont dire qu’il a été mal géré alors qu’il avait quinze jours pour se reposer. La base est là, c’est ce qui était prévu », poursuit Domenech.