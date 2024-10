Equipe de France : Griezmann dit stop, Benzema concerné ?

Axel Cornic

Alors que ce jeudi Didier Deschamps a livré sa liste de joueurs convoquées pour le rassemblement d’octobre, tout le monde ne parle que d’une seule chose : la retraite d’Antoine Griezmann. La star de l’Atlético de Madrid, qui avait perdu sa place de titulaire indiscutable lors du dernier Euro, a en effet décidé de mettre un terme à sa carrière internationale à seulement 33 ans.

Il y aura une équipe de France avec et une sans Antoine Griezmann. Le Champion du monde 2018 a laissé une trace indélébile dans le football tricolore, mais c’est désormais terminé, puisqu’il a tout récemment annoncé la fin de sa carrière internationale. Un choix qui n’a pas manqué de faire réagir, puisque très peu de monde s’y attendait.

L’annonce choc de Griezmann

Ainsi, on tente surtout de connaitre les raisons de ce choix, alors que Griezmann avait clairement expliqué il y a quelques semaines vouloir poursuivre au moins jusqu’à la prochaine Coupe du monde. Plusieurs observateurs estiment que Didier Deschamps et étroitement lié à cette décision. La relation entre les deux hommes forts de l’équipe de France semble s’être fragilisée au cours des dernières saisons et la cassure a été définitive lors du dernier Euro, lorsque le joueur de l’Atlético de Madrid avait perdu sa place de titulaire.

« Il a accepté cette situation mais au fond de lui, il y avait des regrets »

Pour Jérôme Rothen le problème remonte beaucoup plus loin que ça et notamment au retour éphémère de Karim Benzema en équipe de France lors de l’Euro 2021, qui a poussé Deschamps à changer la position d’Antoine Griezmann. « Il fallait accepter qu’il touche moins de ballon, soit moins performant offensivement mais qu’on le regarde avec les yeux d’un récupérateur » a déclaré l’ancien international tricolore, sur RMC Sport. « Lui a accepté cette situation mais au fond de lui, il y avait des regrets. Ça a été les prémices de ce qu’il s’est passé à l’Euro (2024). La suite logique c’est qu’aujourd’hui, il arrête ».