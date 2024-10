Griezmann lâche une bombe à Deschamps

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En début de semaine, Antoine Griezmann a officialisé la fin de sa carrière internationale. Une annonce totalement inattendue qui a même surpris Didier Deschamps. Cependant, le sélectionneur des Bleus a refusé de tenter de convaincre son joueur de changer d'avis. Et pour cause, lorsqu'il a appelé Deschamps, Griezmann avait déjà tranché et il était impossible de le faire revenir sur sa décision.

Bien qu'Antoine Griezmann ait annoncé sa retraite internationale lundi, Didier Deschamps avait bien évidemment été prévenu un peu plus tôt. Un échange durant lequel le sélectionneur des Bleus n'a pas essayé d'inverser la tendance. Et pour cause, Griezmann était déjà très clair lorsqu'il a appelé Deschamps comme le raconte ce dernier.

«Il n'y avait pas à essayer de le convaincre»

« Il avait sa place, il n'y avait pas à essayer de le convaincre. Ce n'était pas un Antoine en pleine réflexion. Il avait déjà pris sa décision après une réflexion aboutie. Sans sa décision, il serait là aujourd'hui », lâche le sélectionneur des Bleus en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Je ne peux pas rester insensible aux discussions qu'on a pu avoir toutes ces années»

« Antoine est arrivé en 2014 et il aurait pu arriver avant sa petite escapade (une virée avec les Espoirs). La relation humaine est très quelque chose de très importante pour moi et avec lui j'ai une relation privilégiée. Je ne peux pas rester insensible aux discussions qu'on a pu avoir toutes ces années jusqu'à cette dernière discussion en tant que joueur », ajoute Didier Deschamps.