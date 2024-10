Griezmann : L’énorme révélation de Deschamps !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, Antoine Griezmann a lâché une énorme bombe en actant sa retraite internationale. Présent en conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps a d'ailleurs révélé que le Colchonero pensait déjà à quitter l'équipe de France après l'Euro durant lequel les Bleus avaient échoué en demi-finale contre l'Espagne.

C'est la bombe des derniers jours. Antoine Griezmann a effectivement annoncé sa retraite internationale à la surprise générale. Par conséquent, le Colchonero ne figure pas sur la liste de Didier Deschamps pour affronter Israël et la Belgique. L'occasion pour Didier Deschamps de rendre hommage à celui qu'il a lancé en Bleus en 2014, en révélant d'ailleurs qu'Antoine Griezmann avait songé à prendre cette décision après l'Euro durant lequel il avait déjà eu un rôle moins important que lors des précédentes compétitions internationales.

Le bel hommage de Deschamps à Griezmann

« Je ne vais pas rentrer dans le détail de sa décision mais il y pensait déjà lors de la dernière compétition. C'est arrivé à des joueurs comme Hugo Lloris et Raphael Varane. Il y a la dimension physique avec les calendriers qui ne va pas s'arranger mais il y a la fatigue psychologique. J'avais pendant la discussion, un Antoine Girezmann qui a bouclé la boucle », lâche le sélectionneur des Bleus en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Il y pensait déjà lors de la dernière compétition»

« Ca fait drôle de ne pas le voir. (...) Je ne peux que le remercier pour tout ce qu'il a fait et apporté en équipe de France. Il n'arrête pas sa carrière non plus. C'est un très bon exemple à suivre pour les jeunes. Cela n'a pas été simple pour lui dans sa carrière, y compris en équipe de France. Il a toujours été généreux. C'était un leader sur le terrain, à sa manière, il était spontané. C'est une page qui se tourne », ajoute Didier Deschamps.