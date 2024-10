Mbappé : Coup de théâtre, une décision radicale est prise

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour de blessure beaucoup plus rapidement que prévu, Kylian Mbappé est entré en jeu mercredi soir contre le LOSC (0-1). Une situation qui peut laisser penser que l'attaquant du Real Madrid sera dans la liste de Didier Deschamps pour affronter Israël et la Belgique en Ligue des Nations. Cependant, le sélectionneur de l'équipe de France aurait choisi de ne pas le convoquer et le laisser récupérer.

Le 25 septembre, au lendemain de la victoire contre Alavès, le Real Madrid communiquait sur la blessure de Kylian Mbappé : « A la suite des examens effectués par le service médical du Real Madrid sur Kylian Mbappé, il a été diagnostiqué une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche. En attente d'évolution ». Aucune durée d'indisponibilité n'avait alors été officialisée, mais la presse espagnole évoquait trois semaines d'absence. Autrement dit, le retour de Kylian Mbappé n'était pas attendu avant la fin de la trêve internationale.

Mbappé - Real Madrid : La presse espagnole est en pleine panique ! https://t.co/nwbgJo5Mgg pic.twitter.com/a4HIWCrPa9 — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

Mbappé déjà de retour !

Et pourtant, Kylian Mbappé était déjà de retour ! En effet, contre toute attente, l'attaquant français était dans le groupe convoqué par Carlo Ancelotti pour le déplacement à Lille en Ligue des champions. Et il n'a pas le voyage pour rien puisqu'il est entré en jeu à la 57e minute. Bien qu'il n'ait pas pu empêcher la défaite du Real Madrid (0-1), Kylian Mbappé a rassuré concernant son état physique et n'aura finalement raté que le derby contre l'Atlético de Madrid. Une situation qui le rend donc disponible pour l'équipe de France.

Deschamps devrait le laisser au repos

En effet, alors que Didier Deschamps va dévoiler sa liste ce jeudi pour affronter Israël et la Belgique en Ligue des Nations, Kylian Mbappé prétend à une place dans le groupe des Bleus, ce qui semblait inenvisageable il y a encore quelques jours. Cependant, d'après les informations de L'EQUIPE, le sélectionneur des Bleus ne devrait pas faire appel à son capitaine. En accord avec Kylian Mbappé et le Real Madrid, le staff de l'équipe de France aurait décidé de laisser l'ancien joueur du PSG poursuivre sa remise en forme au sein de la capitale espagnole.