F1 - Schumacher : «Je lui ai dit aurevoir», un ami lui fait ses adieux

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d'un accident de ski en 2013, Michael Schumacher aurait fait sa première apparition en public lors du mariage de sa fille Gina-Maria. Malgré tout, l'état de santé du septuple champion du monde est l'un des secrets les mieux gardés. Même son ancien manager Willi Webber ne sait pas comment va son vieil ami. Mais il faut dire que les deux hommes sont en froid depuis longtemps. «J’ai dit au revoir à Michael», concède-t-il.

Depuis le mois de décembre 2013, l'état de santé de Michael Schumacher est l'un des secrets les mieux gardés. A part les rares déclarations de sa femme Corinna ou de la manager de la famille Sabine Kehm, aucune information ne fuite. Cependant, le septuple champion du monde de Formule 1 a fait sa première apparition publique depuis son accident il y a quelques jours à l'occasion du mariage de sa fille Gina-Maria. Un évènement auquel n'était pas convié Willi Webber, l'ancien manager de Michael Schumacher. Les deux hommes sont en froid depuis 2010 et le retour en F1 du pilote allemand avec Mercedes. Willi Webber évoque d'ailleurs cette situation.

Les regrets de Willi Webber

« Je n’ai eu aucun contact avec la famille depuis plus de dix ans. Je me souviens à peine de ce qui s’est passé. Je n’ai pas été invité au mariage mais je n’y serais pas allé de toute façon parce que ma santé n’est pas bonne en ce moment. Je n’aurais pas voulu prendre l’avion pour Majorque. Michael était l’un de mes meilleurs amis. Plus comme un fils que je n’ai jamais eu. Personne ne sait exactement ce qui lui arrive aujourd’hui, donc je ne veux pas faire d’autres commentaires », confie-t-il dans les colonnes de BILD, avant de reconnaître qu'il ne pense pas revoir un jour Michael Schumacher.

«J’ai dit au revoir à Michael dans mon cœur afin de retrouver la paix»

« Le mariage de Gina me rappelle des souvenirs. Malheureusement ! Je pense à mes succès avec Michael - nos objectifs et nos victoires. Je me souviens de Michael tel qu’il était. Et nous ne nous reverrons probablement plus jamais. C’est de ma faute si je n’ai pas rendu visite à Michael après l’accident et si je ne l’ai pas soutenu. Parce que je pensais que les reportages des médias étaient exagérés. J’ai pensé qu’il valait mieux attendre quelques jours et que tout irait bien. Mais c’était trop tard. Pendant longtemps, je me suis reproché de ne pas avoir réagi immédiatement. C’est probablement pour cela que Corinna m’a éloigné du cercle autorisé. Depuis, j’ai dit au revoir à Michael dans mon cœur afin de retrouver la paix », ajoute Willi Webber qui a donc fait ses adieux à son vieil ami.