F1 - Verstappen : Le coup de pression qui va faire trembler Red Bull

En difficulté depuis plusieurs mois, Max Verstappen voit Lando Norris rattraper son retard au classement général. A quelques jours du Grand Prix des États-Unis, le pilote McLaren a affiché sa motivation à l’idée de détrôner le triple champion du monde de Red Bull. Un coup de tonnerre auquel il croit.

Max Verstappen n’y arrive plus. Auteur d’un gros début de saison, le Néerlandais n’a plus remporté de courses depuis Barcelone fin juin, soit huit Grands Prix consécutifs sans monter sur la plus haute marche du podium. L’avance prise lors des semaines précédentes lui permet de rester leader au classement général, mais jusqu’à quand ? Lando Norris grappille les points et rattrape peu à peu son retard, au point de s’imaginer doubler le triple champion du monde.

« En travaillant bien, c’est définitivement possible »

« Nous devrons régulièrement reprendre des points à Max, c’est ce que nous devons faire en tant qu’équipe. Mais nous devrons le faire à chaque course jusqu’à la fin de l’année si je veux avoir une chance de le battre. En travaillant bien, c’est définitivement possible », assure Lando Norris au micro de Sky Sports F1, rapporté par F1i.

« Verstappen essaiera de faire en sorte que cela n’arrive pas, mais on va se battre pour ça et moi j'y crois ! »

« Il y a encore beaucoup de points à rattraper et ce ne sera pas facile. Nous nous battons contre Red Bull et Max, la paire la plus dominante que vous ayez jamais vue en Formule 1 depuis des lustres. Et cela n’a pas nécessairement changé, c’est la même équipe, le même pilote. Il s'agit donc l’une des compétitions les plus difficiles que la Formule 1 ait jamais vues, poursuit le pilote McLaren. Nous faisons un meilleur travail en équipe en ce moment parce que notre voiture est plus rapide que la leur. Mais le mérite revient à l’équipe qui fait un travail incroyable, qui est plus intelligente, qui fait des choses plus cool et qui créé des mini-volets DRS etc. Pour ma part, je travaille de toutes mes forces, je me donne à fond pour faire en sorte que cela arrive. Verstappen essaiera de faire en sorte que cela n’arrive pas, mais on va se battre pour ça et moi j'y crois ! »