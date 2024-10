F1 : L’énorme coup de pression de Verstappen qui va affoler Red Bull

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les départs importants s'enchaînent du côté de Red Bull, Jos Verstappen s'inquiète clairement de la situation au sein de l'écurie autrichienne qui a notamment perdu Adrian Newey ou encore Jonathan Wheatley. Le père du triple champion du monde en titre que ce n'est pas une bonne chose. Un coup de pression en direction de Red Bull ?

La fin de saison s'annonce brûlante pour Red Bull qui ne possède plus la meilleure monoplace du plateau et qui a déjà perdu la tête du championnat du monde des constructeurs face à McLaren. Et la situation ne semble pas en mesure de s'améliorer compte tenu de la fuite des talents impressionnante au sein de l'écurie autrichienne qui a notamment perdu son directeur technique en chef Adrian Newey ainsi que son directeur sportif Jonathan Wheatley, mais également le responsable de la stratégie Will Courtenay. Ces trois dirigeants font parties des hommes forts de l'hégémonie qu'a pu connaître Red Bull par le passé, et rejoindront respectivement Aston Martin, Audi et McLaren.

«Je pense que ce qui se passe en ce moment n'est pas une bonne chose»

Une situation qui inquiète clairement Jos Verstappen. « C'est ce dont j'avais prévenu. L'équipe me dit : "Oh, ça n'a pas d'importance, nous avons quelqu'un d'autre [à mettre à ce poste]". Mais trop de gens [ont décidé de partir] désormais. Max est interrogé là-dessus à chaque fois et ainsi de suite. Donc, oui, je pense que ce qui se passe en ce moment n'est pas une bonne chose », lâche le père du triple champion du monde en titre auprès de Motorsport.com.

Un coup de pression envers Red Bull ?

Une déclaration qui devrait faire réagir du côté de Red Bull puisque cela ressemble à un coup de pression. « [Horner] passe toujours ça sous silence », regrette Jos Verstappen. Alors que les rumeurs entourant un possible départ de Max Verstappen s'enchaînent, la sortie de son père risque de relancer les débats autour de la future écurie du triple champion du monde.