F1 : Verstappen fait trembler Red Bull pour son avenir !

Au coeur d’une grosse polémique avec la FIA depuis le Grand Prix de Singapour, Max Verstappen a lâché d’inquiétantes annonces au sujet de son avenir. Plutôt impulsif, le Néerlandais a laissé entendre qu’il pourrait être amené à prendre sa retraite assez tôt. Et cela ferait plutôt trembler Red Bull comme Helmut Marko le fait savoir.

Ayant obtenu un plutôt bon résultat au Grand Prix de Singapour, puisqu’il a terminé deuxième derrière Lando Norris, Max Verstappen n’a néanmoins pas pu le savourer. Sanctionné à des jours de travaux d’intérêt général par la FIA après avoir employé un langage jugé grossier, le pilote de Red Bull n’a pas manqué de montrer son mécontentement. Plutôt impulsif, le Néerlandais a même fait savoir que cela pourrait le pousser à prendre sa retraite plus tôt que prévu.

«La Formule 1 continuera sans moi»

« Je ne sais pas à quel point ils prendront ce genre de choses au sérieux. Mais pour moi, à un moment donné, ça suffit ! Nous verrons. La Formule 1 continuera sans moi, ce n’est pas un problème. Et ce n’est pas non plus un problème pour moi. C’est comme ça » a notamment pesté Max Verstappen. Cependant, ce genre de déclaration fait clairement trembler Red Bull.

«Il a le tempérament pour dire : 'ok, c'est fini'»

« Il faut prendre Max au sérieux. Il a accompli beaucoup de choses, mais il est important pour lui d'apprécier le sport dans son ensemble. Si [le plaisir d'être en Formule 1] est de plus en plus gâché, il a le tempérament pour dire : 'ok, c'est fini'. Il le pense sérieusement, mais j'espère que la situation actuelle ne l'amènera pas à prendre sa retraite prochainement » a ainsi expliqué Helmut Marko, responsable de la filière des jeunes pilotes de chez Red Bull, dans des propos rapportés par Motorsport.com. Pour le moment, Max Verstappen ne décolère pas. À voir si l’écurie autrichienne parviendra à le raisonner.