F1 : Alonso, Vettel, Schumacher... C’est terminé, l’annonce choc qui marque l’histoire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est la fin d'une ère qui aura marqué l'histoire de la F1. Renault a effectivement officialisé la fin de son programme moteur en F1, ce qui représente un tournant majeur. Et pour cause, le motoriste français est l'un des plus titrés en Formule 1 en ayant notamment propulsé les monoplaces de Michael Schumacher, Fernando Alonso et Sebastian Vettel. Retour sur l'empreinte laissée par Renault dans la catégorie reine du sport automobile.

C'est une petite bombe lâchée dans le paddock par Renault. Alors qu'une nouvelle réglementation moteur verra le jour en 2026, le motoriste français va arrêter son programme moteur pour la F1. Le site de Viry-Châtillon, actuelle usine du constructeur français, va être transformée afin de réaliser d'autres projets. Mais Renault ne motorisera plus l'écurie Alpine en F1.

Renault arrête son programme moteur en F1

Par le biais d'un communiqué officiel, Renault a expliqué cette transformation : « À l'issue du processus de consultation des partenaires sociaux, au cours duquel les échanges ont été constructifs et une expertise indépendante a pu être menée, la direction d'Alpine confirme son projet de transformation du site en centre d'excellence en ingénierie et haute technologie, et cela, dès la fin 2024. Les activités F1 de Viry, hors développement d'un nouveau moteur, sont maintenues jusqu'à la fin de la saison 2025 ».

La fin d'une grande histoire en F1

Une annonce importante puisqu'elle marque la fin d'un motoriste historique présent en Formule 1 depuis 1977 quasiment sans interruption. Et surtout, Renault est le deuxième motoriste le plus titré de l'histoire derrière Ferrari, mais l'écurie italienne est présente en F1 depuis beaucoup plus longtemps et compte 1094 départs contre 741 pour Renault. Et avec 12 titres constructeurs, le motoriste français ne compte que 4 sacres de moins que Ferrari. Renault a également permis à 7 pilotes de devenir champion du monde à savoir Nigel Mansell (Williams, 1992), Alain Prost (Williams, 1993), Michael Schumacher (Benetton, 1995), Damon Hill (Williams, 1996), Jacques Villeneuve (Williams, 1997), Fernando Alonso (Renault, 2005 et 2006) et Sebastian Vettel (Red Bull, 2010 à 2013). Autrement dit, c'est une importante page de l'histoire de la F1 qui se tourne.