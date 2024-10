F1 : «Ridicule», le nouveau coup de gueule du clan Verstappen !

Pierrick Levallet

Max Verstappen a obtenu un assez bon résultat lors du Grand Prix de Singapour avec sa deuxième place derrière Lando Norris. Mais il n’a pas pu savourer sa performance puisqu’il est pris dans une polémique avec la FIA depuis quelques jours. Le pilote de Red Bull a été sanctionné à des jours de travaux d’intérêts généraux pour avoir utilisé un langage jugé grossier en conférence de presse. L’ensemble du paddock ne partage pas vraiment la position de la FIA dans cette affaire. Et Jos Verstappen n’a pas manqué de pousser un nouveau coup de gueule.

«Je ne pense pas que la FIA fasse du très bon travail»

« Je pense que c'est la chose la plus ridicule qui soit. Mais on le voit aussi en rallye. Je ne pense pas que la FIA fasse du très bon travail. Mais je n’en dirai pas trop à ce sujet » a lancé le père de Max Verstappen dans des propos rapportés par Motorsport.com. Le triple champion du monde en titre, lui, ne cesse de faire entendre son mécontentement face à sa situation.

«C’est super bête ce à quoi nous avons affaire»

« Je sais, bien sûr, qu’il est interdit d’insulter les gens. C’est assez simple, et personne ne veut vraiment le faire. C’est un peu trop tendre, et honnêtement, c’est idiot. C’est super bête ce à quoi nous avons affaire. C’est certain. Si vous ne pouvez pas être pleinement vous-même, il vaut mieux ne pas parler. En fin de compte, c’est ce que personne ne veut, car on devient alors un robot, et c’est maintenant la façon dont il faut procéder dans le sport » a notamment lancé Max Verstappen il y a quelques jours. Ambiance...