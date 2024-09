F1 : Lewis Hamilton frappé par la dépression

Jean de Teyssière

Véritable légende du sport automobile avec ses sept titres de champion du monde, Lewis Hamilton n’a en revanche pas eu une vie facile, lui qui a avoué avoir eu des soucis mentaux durant la majeure partie de sa vie. Le futur pilote de Ferrari a même avoué qu’annoncer à son écurie son départ était un moment très compliqué pour lui.

C’est avec Mercedes que Lewis Hamilton a écrit les plus belles pages de sa carrière. Avec l’écurie allemande, il a remporté six titres de champion du monde et a même frôlé le septième, en 2021. Au total, Hamilton a remporté sept titres de champion du monde, malgré plusieurs soucis dont il a été victime durant sa vie.

«J’ai lutté contre des problèmes de santé mentale toute ma vie»

Lors d’une interview accordée au Times, Lewis Hamilton revient sur sa dépression : « Quand j’avais 20 ans, j’ai connu des phases vraiment difficiles. Je veux dire, j’ai lutté contre des problèmes de santé mentale tout au long de ma vie. La dépression, dès mon plus jeune âge, quand j’avais 13 ans. C’était la pression de la course et les difficultés à l’école. Le harcèlement. Je n’avais personne à qui parler. Le racisme ? Je ne le comprenais pas. Mes parents ne m’ont jamais expliqué ce qui se passait. Mon père me disait simplement : ’Garde la tête basse, ne dis rien, bats-les simplement sur la piste, c’est tout ce que tu peux faire’. Vous apprenez des choses qui vous ont été transmises par vos parents, vous remarquez ces schémas, comment vous réagissez aux choses, comment vous pouvez les changer. »

L’angoisse de quitter Mercedes

« J’ai vécu des montagnes russes d’émotions dès le moment où j’ai signé le contrat Ferrari. Mais j’ai été terrifié à l’idée de le dire à mon patron (Toto Wolff) ! Mais c’est tellement excitant parce que je me souviens que lorsque j’étais enfant, je regardais Michael Schumacher, se souvient Hamilton. Chaque pilote regarde cette voiture et on se dit : ’Qu’est-ce que ça ferait d’être assis dans le cockpit rouge ?’ Maintenant cela va arriver mais j’ai dû passer le cap de l’annoncer à Toto et c’était angoissant malgré nos liens très forts. »