F1 - Ferrari : Une grosse condition est révélée avec Hamilton !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après de nombreuses années victorieuses chez Mercedes, Lewis Hamilton rejoindra Ferrari l’an prochain. Le pilote britannique va découvrir une nouvelle écurie, mais également une nouvelle manière de travailler. Pour Rob Smedley, ancien ingénieur de chez Ferrari, le septuple champion du monde va performer au sein de la Scuderia, à condition de jouer le jeu à fond.

C’est le transfert du siècle. Lewis Hamilton, septuple champion du monde, et toujours performant à 39 ans, va quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari à l’issue de la saison. Dans des propos relayés par Next-Gen Auto, Rob Smedley, ancien ingénieur de chez Ferrari, a évoqué cette arrivée massive pour la formation de Frédéric Vasseur.

F1 : Verstappen valide ce coup de gueule ! https://t.co/G2Jsmh7ZbP pic.twitter.com/hIxfb5iS43 — le10sport (@le10sport) September 29, 2024

« Je pense que c’est un jeu dangereux que de suivre le pilote partout »« Je pense que c’est un jeu dangereux que de suivre le pilote partout »

Ce dernier a d’abord évoqué le fait que Lewis Hamilton ne va ramener aucun membre de son staff chez Ferrari : « Lorsqu’un septuple champion du monde choisit votre équipe pour venir y travailler, je ne pense pas qu’il ait besoin d’amener un entourage avec lui. Je ne pense pas qu’il doive être accompagné d’un entourage. Je l’ai toujours dit, à la fois pour Lewis lui-même et pour des gens comme Bono. Je pense que c’est un jeu dangereux que de suivre le pilote partout, parce que si le pilote n’a plus la cote ou si le pilote décide qu’après un an ce n’est pas pour lui, il ne peut pas emmener l’entourage avec lui. Je pense donc que Lewis a pris la bonne décision ».

« Honnêtement, il marchera sur l’eau »

Pour Rob Smedley, Lewis Hamilton doit absolument tout donner chez Ferrari : « Lewis doit lui aussi jouer son rôle. Il doit définitivement jouer son rôle en s’attachant et en embrassant la culture de l’équipe et en ne restant pas à la périphérie de celle-ci. S’il y parvient, les joueurs l’adoreront. Honnêtement, il marchera sur l’eau. Ferrari sera capable d’améliorer son jeu d’un ou deux pour cent supplémentaires, parce qu’il sentira cette confiance. Il s’agit d’un septuple champion du monde qui arrive dans votre équipe, qui a choisi votre équipe plutôt qu’une équipe dans laquelle il a travaillé pendant, disons, toute sa vie », conclut ce dernier.