F1 - Verstappen : Il prépare un coup à la Lewis Hamilton ?

Pierrick Levallet

Sacré champion du monde en 2021, 2022 et 2023, Max Verstappen pourrait bien voir le titre lui échapper en 2024. Le pilote de Red Bull n’y arrive plus, tandis que Lando Norris poursuit peu à peu sa remontée au classement. Le Britannique pourrait finir par s’imposer sur le fil, avec un maigre écart sur le Néerlandais, tout comme un certain Lewis Hamilton par le passé.

Sacré champion du monde en 2021 après une rivalité intense avec Lewis Hamilton, Max Verstappen a ensuite dominé les saisons 2022 et 2023 de F1. Mais l’année 2024 est clairement plus compliquée pour le Néerlandais. S’il était bien parti pour rafler une quatrième couronne, le pilote de Red Bull n’y arrive plus désormais. Max Verstappen n’a plus remporté une seule course depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier. Les autres prétendants en profitent donc pour revenir dans la lutte pour le titre, surtout Lando Norris. À 6 Grands Prix de la fin, le pilote de McLaren n’a plus que 52 points de retard sur Max Verstappen. Le Britannique pourrait donc finir par s’imposer par un maigre écart sur son rival néerlandais, comme d’autres légendes avant lui.

Norris va imiter Lauda et Hamilton ?

Car en effet, Lando Norris ne serait pas le premier à être sacré champion du monde avec une faible différence de point avec son deuxième. En 1984, Niki Lauda a devancé Alain Prost d’une demi-longueur (72 points contre 71,5) au terme d’une saison particulièrement serrée. Si le Français avait raflé plus de victoires au volant de sa McLaren (7 contre 5 pour Lauda), l’Autrichien s’est néanmoins montré plus régulier et a fini par remporter une troisième et dernière couronne. Lewis Hamilton, lui aussi, a eu chaud pour son premier titre mondial en 2008. Fortement concurrencé par Felipe Massa, le Britannique a failli voir la première place au classement des pilotes lui échapper. Avec seulement cinq succès en 18 Grands Prix, Lewis Hamilton s’est malgré tout imposé avec un tout petit point d’avance sur le Brésilien de chez Ferrari.

Räikkönen et Vettel se sont aussi imposés sur le fil

Lewis Hamilton aurait d’ailleurs pu glaner un titre bien plus tôt, dès ses débuts en 2007. Impressionnant avec sa McLaren, le désormais septuple champion du monde se livrait une étroite rivalité avec son coéquipier Fernando Alonso. Alors que la bataille faisait rage entre les deux pilotes, Kimi Räikkönen en a profité pour les coiffer au poteau. Avec deux victoires sur les trois derniers Grands Prix, le Finlandais de chez Ferrari a devancé Lewis Hamilton et Fernando Alonso d’un point et a été sacré champion du monde. Nelson Piquet a réalisé un coup similaire en 1981, en s’imposant d’une petite longueur sur Carlos Reutemann. Enfin, Sebastian Vettel a obtenu son premier titre mondial dans la difficulté en 2010. Baby Schumi, gêné par la concurrence féroce de Fernando Alonso, ne l’avait emporté qu’avec quatre points d’avance. Lando Norris pourrait donc marcher dans les pas de ces légendes si jamais il venait à s’imposer sur le fil contre Max Verstappen. À voir maintenant si le pilote de McLaren saura faire le nécessaire lors des six dernières courses de la saison 2024.