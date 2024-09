F1 : C'est annoncé, il veut plomber Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur de son troisième Grand Prix en carrière dimanche dernier à Singapour, Lando Norris se rapproche petit à petit de Max Verstappen au classement du championnat du monde. Si le Néerlandais conserve un matelas d’avance, le Britannique de McLaren croit clairement en ses chances pour le titre mondial comme il l’a récemment révélé.

Plus que six. Après la victoire de Lando Norris à Singapour dimanche dernier, il ne reste plus que six courses sur cette saison 2024. Avec 52 points de retard sur Max Verstappen au championnat du monde, le Britannique peut-il encore aller chercher un premier sacre mondial, et ce face au triple récipiendaire ? Possible. En tout cas, le pilote McLaren lui, veut y croire.

F1 : Verstappen piégé par une polémique à la Hamilton ? https://t.co/dYK36XwXrT pic.twitter.com/eISZ3f6Krp — le10sport (@le10sport) September 28, 2024

« Si je continue à faire ce que j’ai fait ce week-end, alors c’est définitivement possible »

« Nous devons le faire à chaque course jusqu’à la fin de l’année si je veux avoir une chance d’avoir Max. Nous travaillons dur et si je continue à faire ce que j’ai fait ce week-end, alors c’est définitivement possible. Je l’espère. Mais j’ai encore beaucoup de points à rattraper et ce ne sera pas facile. Nous nous battons contre Red Bull et Max, la paire la plus dominante que vous ayez jamais vue en Formule 1 depuis l’année dernière », a lâché Lando Norris dans des propos rapportés par F1Only.

« Nous faisons un meilleur travail en équipe en ce moment »

« Et cela n’a pas nécessairement changé, c’est la même équipe, le même pilote. C’est donc l’une des compétitions les plus difficiles que la Formule 1 ait jamais vues dans le sport. Nous faisons un meilleur travail en équipe en ce moment parce que notre voiture est plus rapide que la leur. Mais le mérite revient à l’équipe qui fait un travail incroyable, qui est plus intelligente, qui fait des choses plus cool et qui créé des mini-volets DRS et tout ça [rapport à l’aileron arrière de McLaren qui a fait couler beaucoup d’encre à Bakou] », conclut Lando Norris, définitivement en pleine confiance.