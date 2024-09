F1 : Un coup à la Schumacher signé Verstappen ?

Pierrick Levallet

Champion du monde sur le fil en 2021, Max Verstappen a ensuite très nettement dominé les saisons 2022 et 2023 de F1. Cependant, le pilote de Red Bull est un peu plus en difficulté en 2024. Avec seulement sept victoires à son actif, le Néerlandais pourrait terminer la saison avec moins de la majorité des Grands Prix remportés et une nouvelle couronne en poche comme un certain Michael Schumacher.

Après une étroite rivalité en 2021 avec Lewis Hamilton, Max Verstappen a totalement dominé les saisons 2022 et 2023 de F1. Mais en 2024, le Néerlandais a beaucoup plus de mal. S’il semblait bien parti pour rafler une quatrième couronne assez facilement, Max Verstappen a souffert des mauvais choix de Red Bull concernant le développement de sa monoplace. Résultat, le pilote de 26 ans n’a remporté que 7 courses jusqu’à présent, la dernière remontant au Grand Prix d’Espagne en juin dernier. Toujours leader au championnat des pilotes, Max Verstappen voit néanmoins revenir sur lui à seulement 6 courses de la fin. S’il en remporte 4, le Néerlandais pourrait ainsi terminer la saison champion du monde sans avoir remporté la majorité des Grands Prix cette saison.

Schumacher et Hamilton ont été sacrés dans la difficulté

Si ce scénario se réalise, Max Verstappen ne sera cependant pas le premier à avoir réalisé un tel coup. En 2003, Michael Schumacher a connu une saison plutôt délicate chez Ferrari. Habitué à dominer la F1, le Baron Rouge a été gêné par la concurrence féroce de Kimi Räikkönen et Juan Pablo Montoya. Malgré un nombre de victoires assez modeste comparé à ses standards habituels (6 succès en 16 courses), Michael Schumacher raflera la sixième de ses sept couronnes au terme de la saison 2003. Lewis Hamilton a également réalisé une saison similaire en 2008. Après avoir vu le titre lui échapper de peu en 2007, le Britannique s’était placé comme un sérieux prétendant la saison suivante. La concurrence de Kimi Räikkönen et surtout celle de Felipe Massa auront posé problème à Lewis Hamilton, qui remportera malgré tout son premier titre de champion du monde avec seulement 5 victoires en 18 courses et un petit point d’avance sur le Brésilien.

Räikkönen et Vettel ont aussi connu des saisons compliquées

Kimi Räikkönen aussi a eu droit à son sacre sur le fil. Alors que Lewis Hamilton et Fernando Alonso se livraient une étroite rivalité chez McLaren en 2007, le Finlandais de chez Ferrari en a profité pour coiffer tout le monde au poteau. Avec 6 victoires en 17 courses, dont deux sur les trois dernières, Kimi Räikkönen a remporté sa seule et unique couronne au terme de l’une des saisons les plus palpitantes de la F1. Sebastian Vettel, lui, a obtenu deux de ses quatre titres mondiaux dans la difficulté. Dominateur en 2011 et 2013, l’Allemand s’est heurté à la concurrence de Fernando Alonso, Mark Webber et Lewis Hamilton en 2010. Résultat, Baby Schumi a été sacré avec seulement 5 victoires en 19 courses. Rebelote en 2012. Encore une fois gêné par l’abnégation de Fernando Alonso, Sebastian Vettel a été sacré champion du monde avec 5 succès sur les 20 Grands Prix.

Prost, Lauda... Les légendes ont galéré également

D’autres grands noms de la F1 ont également raflé des titres dans la difficulté. Nelson Piquet (3 victoires sur 15 courses) a su jouer la carte de la stratégie en 1983 au volant de sa Brabham-BMW, alors qu’Alain Prost semblait être le favori. La saison suivante, en 1984, c’est Niki Lauda qui a brillé par sa régularité (5 victoires en 16 Grands Prix). En 1986, Alain Prost s’est également illustré pour son intelligence de course. Surnommé Le Professeur, le Français a été sacré champion du monde avec 4 victoires en 17 courses, malgré la concurrence de Nigel Mansell et Nelson Piquet. Enfin, Jenson Button a remporté son premier et unique titre mondial devant Sebastian Vettel et Rubens Barrichello en 2009 au volant de sa Brawn (6 victoires sur 17 courses, aucune au cours des 10 derniers Grands Prix). Max Verstappen n’aura donc pas à rougir s’il rafle une quatrième couronne consécutive, même si la saison 2024 a été plus compliquée pour Red Bull.