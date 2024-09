F1 - Hamilton : Mercedes annonce du lourd !

Pierrick Levallet

Le Grand Prix de Singapour ne s’est pas déroulé comme prévu pour Mercedes, et surtout pour Lewis Hamilton. Le Britannique a vécu un calvaire lors de la dernière course. L’écurie allemande veut donc corriger le tir pour le Grand Prix d’Austin le 20 octobre prochain. Et James Allison a fait savoir que du lourd arrivait sur la voiture du septuple champion du monde.

Très optimiste le samedi après les qualifications, Lewis Hamilton a très vite déchanté lors du Grand Prix de Singapour. Le Britannique n’a pas réussi à conserver sa troisième position et a finalement terminé à la sixième place. Il faut dire que le septuple champion du monde a vécu un calvaire au volant de sa Mercedes dimanche dernier. L’écurie allemand va donc devoir corriger le tir avant le Grand Prix des Etats-Unis le 20 octobre prochain. James Allison a d’ailleurs fait savoir que du lourd arrivait sur la monoplace de Lewis Hamilton.

«Nous avons un package assez important»

« Nous allons essayer de comprendre comment atténuer ce qui nous a fait défaut ce week-end, comment faire en sorte que les pneus fonctionnent mieux sur ces circuits en surchauffe, et nous allons également faire beaucoup de travail pour mettre au point notre dernière évolution de la saison. Nous avons un package assez important avec de nouvelles choses pour la voiture à Austin qui, nous l’espérons, nous permettra de réaliser un week-end correct, alors nous devons livrer tout cela et nous préparer pour ces dernières courses de l’année » a d’abord expliqué le directeur technique de chez Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Hamilton et Russell «en ont assez que la voiture ne soit pas particulièrement compétitive»

« Lewis [Hamilton] et George [Russell] ? Je pense que, comme nous tous, ils en ont assez que la voiture ne soit pas particulièrement compétitive en configuration de course. C’était bien en qualification, mais pas en course. Nous avons de nouveau souffert d’un problème qui nous est propre, à savoir qu’avec des gommes plus tendres sur des circuits où la température des pneus est très élevée, où il est très facile de surchauffer, nous perdons notre compétitivité relative » a ensuite ajouté James Allison. Reste maintenant à voir si ces évolutions permettront à Lewis Hamilton et George Russell d’obtenir un bon résultat à Austin. À suivre...