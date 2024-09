F1 : Hamilton pique une colère, Mercedes fait son mea culpa

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix de Singapour, Lewis Hamilton a vécu un véritable calvaire en finissant à la sixième place. Le septuple champion du monde était en colère contre Mercedes, qui lui a imposé des pneus tendres, alors qu’il militait pour en avoir des médiums. Une décision que regrette a posteriori Mercedes.

Après la course, Lewis Hamilton pestait contre la stratégie de Mercedes : « Mais quand nous étions si proches, cela n’avait pas de sens pour moi et je me suis battu aussi fort que possible pour passer sur le pneu médium, mais l’équipe a continué à me suggérer de partir sur le pneu tendre. Quand ils ont enlevé les couvertures de pneus, tout le monde était sur les mediums. »

Mercedes explique les raisons du choix des pneus d’Hamilton

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Toto Wolff, le directeur de Mercedes explique les raisons du choix de mettre à Lewis Hamilton des pneus tendres : « Nous avons pris une décision basée sur les courses historiques de Singapour, où il s’agit essentiellement d’une procession, à la manière de Monaco, et nous avons pensé que le pneu tendre lui donnerait une opportunité au départ. C’était à peu près la seule possibilité de dépassement. C’est une mauvaise décision que nous avons prise tous ensemble. Cela ressemblait à un bon décalage, mais avec la dégradation du pneu arrière que nous avions, il n’y avait qu’une seule façon de faire, et c’était en arrière. »

«Une décision contraire à ce qu’on aurait dû décider»

« Il y avait donc une logique derrière cette décision, mais elle était évidemment contraire à ce que nous aurions dû décider, reconnaît Wolff. Et elle ne masque pas le fait que la voiture est trop lente. C’était une très mauvaise course de notre part. Il ne s’agit pas de regarder les positions, quatrième et sixième, ce n’est pas bon, surtout quand vous partez troisième et quatrième. »