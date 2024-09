F1 : Cadeau polémique pour Verstappen, il entre dans l'histoire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est probablement le meilleur tour en course qui a le plus fait parler en Formule 1 depuis très longtemps. Et pour cause, à Singapour, Daniel Ricciardo a arraché le meilleur tour dans l'ultime boucle de la course, privant ainsi Lando Norris d'un point qui pourrait avoir son importance dans la course au titre face à Max Verstappen. Une petite polémique est d'ailleurs née à l'issue du Grand Prix, mais cela n'a pas empêché le pilote australien d'entrer sans l'histoire.

Dimanche, Lando Norris s'est largement imposé lors du Grand Prix de Singapour devant Max Verstappen et se rapproche donc de la première place du classement pilote. Cependant, le Britannique a été privé du point du meilleur tour dans l'ultime boucle. Jusque-là rien de choquant, sauf que l'identité de l'auteur de ce meilleur tour a fait polémique puisqu'il s'agit de Daniel Ricciardo, au volant de sa Racing Bulls, l'autre écurie Red Bull. Par conséquent, plusieurs accusations sont tombées concernant d'éventuelles consignes passées pour que le pilote australien aide Max Verstappen en privant son principal rival d'un point supplémentaire. D'autant plus que Daniel Ricciardo n'ayant pas terminé dans le top 10, son meilleur tour en course ne lui offre pas le point supplémentaire.

Ricciardo entre dans l'histoire avec son meilleur tour polémique

Mais au-delà de la polémique, Daniel Ricciardo, qui a répondu en assurant que « c'était un tour d'honneur », est entré dans l'histoire. Et pour cause, il s'agit du premier meilleur tour de l'histoire de Racing Bulls. L'écurie avait déjà réussi cette performance, mais jamais sous ce nom. Pierre Gasly (Hongrie 2021) et Yuki Tsunoda (Austin 2023) l'avaient réalisé avec Alpha Tauri tandis que Daniil Kvyat avait obtenu le meilleur tour du GP d'Espagne 2016 au volant de sa Toro Rosso. Mais à Singapour, il s'agissait bien du premier meilleur tour de l'écurie Racing Bulls. En revanche, Daniel Ricciardo l'avait déjà à 16 reprises durant sa carrière, une fois avec McLaren, deux fois avec Renault et 13 fois avec Red Bull. Mais c'est sans nul doute son 17e meilleur tour qui a été le plus commenté.

«Merci, Daniel»

D'ailleurs, dès que Daniel Ricciardo a franchi la ligne d'arrivée dimanche à Singapour, Christian Horner a prévenu Max Verstappen à la radio : « Sache que Daniel a pris le meilleur tour en course à la fin. » Un joli cadeau pour le triple champion du monde qui a salué son ancien coéquipier. « Merci, Daniel », a-t-il lâché au volant de sa Red Bull. Après la course, au moment des premières réactions, Verstappen a toutefois semblé plus gêné : « Les choses peuvent changer rapidement. Nous voulons continuer à essayer, et de ne pas se contenter de finir deuxièmes ». Il faut dire que grâce à ce point piqué à Lando Norris, Daniel Ricciardo offre la possibilité à Max Verstappen de terminer deuxième à chaque course pour conserver son titre. Le pilote Red Bull possède 52 points d'avance sur celui de McLaren, et si jamais le titre mondial se jouait à un point, nul doute que ce meilleur tour à Singapour ferait grandement parler. « Si Max remporte le championnat avec un point d'avance, je me garantis un beau cadeau à Noël », s'amuse toutefois Daniel Ricciardo qui n'a pas oublié l'équipe qui l'a lancé en F1.