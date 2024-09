F1 : Il dévoile son plan pour contrer Verstappen

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il ne s’est plus imposé depuis le Grand Prix d’Espagne, Max Verstappen reste en tête au classement des pilotes, lui qui compte 52 points d’avance sur son premier poursuivant, Lando Norris. Pour Andrea Stella, le Néerlandais a encore les choses en main dans l’optique d’obtenir son quatrième titre de champion du monde, mais le directeur d’équipe de McLaren n’a pas dit son dernier mot pour autant.

Sixième à Monza, puis cinquième en Azerbaïdjan, Max Verstappen est remonté sur le podium le week-end dernier lors du Grand Prix de Singapour. Deuxième, le Néerlandais a tout de même terminé derrière Lando Norris, mais devant Oscar Piastri, troisième. McLaren a donc pu grappiller quelques points sur Red Bull et le Néerlandais, que ce soit au classement pilote ou constructeur, un résultat qui reste frustrant pour Andrea Stella.

« C’est toujours entre les mains de Max »

« D’un point de vue numérique, c’est un peu frustrant parce que nous aurions pu repartir de Singapour en ayant gagné plus de points sur Max », a déclaré le directeur d’équipe de McLaren, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. « Je pense que Ferrari aurait pu terminer devant Max, je pense même qu’Oscar [Piastri], en peaufinant un peu ses tours de qualification, aurait pu terminer devant Max. Mais les points positifs qui découlent du rythme de la voiture surmontent définitivement ce genre de frustration, je pense, lorsque vous avez ce genre de rythme. Nous nous dirigeons vers les six prochaines épreuves, dont trois sont des épreuves Sprint. Je pense donc que ce n’est pas entre nos mains, car c’est toujours entre les mains de Max. De même, le championnat des constructeurs est davantage entre nos mains, en toute honnêteté. Mais je pense que nous repartons potentiellement encouragés et encore plus optimistes sur le fait que le championnat des pilotes est possible grâce à la performance de la voiture. »

« S’assurer que les deux pilotes terminent devant Max »

L’objectif d’Andrea Stella lors des six dernières courses de la saison sera de réussir à placer Lando Norris et Oscar Piastri devant Max Verstappen : « Nous devons juste aller à la prochaine course et maximiser le Sprint et la course principale, et s’assurer que les deux pilotes terminent devant Max. Et si nous sommes en mesure d’apporter des améliorations, la mission sera encore plus facile. Je pense donc que c’est encore entre vos mains si vous avez deux voitures d’avance sur Max. Je pense que nous devons reconnaître que si nous maximisons le potentiel de la voiture maintenant, finir avec deux voitures d’avance sur Max est possible. C’est ce qui nous rend optimistes. Mais la réalité est que dès que vous commencez un week-end, vous entrez dans le rythme du week-end et il y a des difficultés. Il y a tellement de choses qu’il faut contrôler pour être à la hauteur lors d’un week-end de course que l’exercice numérique n’est valable, je pense, que lorsque vous êtes loin des week-ends. Je pense que dès que vous êtes dans un week-end, il faut se concentrer pleinement, maximiser le potentiel. »