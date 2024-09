F1 - Mercedes : Hamilton se lâche sur son nouveau «calvaire»

Pierrick Levallet

Troisième à l’issue des qualifications, Lewis Hamilton aura vécu un Grand Prix de Singapour plutôt compliqué. Le septuple champion du monde n’a pas réussi à tenir sa position et a même terminé à la sixième place. Le Britannique n’a rien pu faire pour retenir ses adversaires. Il s’est d’ailleurs livré sur son nouveau calvaire chez Mercedes.

Depuis la fin de saison controversée en 2021, Lewis Hamilton connaît des années plutôt compliquées chez Mercedes. Le Britannique a notamment vécu un calvaire en 2022. La saison 2023 s’était mieux déroulée et le septuple champion du monde a même regoûté à la victoire en 2024. Lewis Hamilton était d’ailleurs plutôt optimiste quant à ses chances d’obtenir un bon résultat à Singapour ce dimanche. Mais le pilote de 39 ans a finalement vécu un Grand Prix compliqué et a terminé à la sixième place. Il s’est alors livré sur ses nouvelles galères chez Mercedes.

«Cette année continue d'être éprouvante»

« Il est difficile de décrire la gamme d'émotions que l'on ressent après une course aussi difficile. Cette année continue d'être éprouvante pour tout le monde, mais nous faisons tous de notre mieux. Nous n'arrivons pas toujours à faire les choses correctement, et c'était le cas aujourd'hui avec notre stratégie. Nous prenons chaque décision avec les meilleures intentions, et parfois cela ne fonctionne pas » a d’abord confié Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Nous avons perdu de la performance»

« Cela peut être un calvaire, mais nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons perdu de la performance par rapport aux leaders lors des dernières courses, et nous travaillons dur pour comprendre pourquoi. Nous allons faire ce que nous faisons le mieux, nous réunir en tant qu'équipe, analyser, et nous recentrer avant Austin, où nous nous rendrons avec énergie, dynamisme et détermination » a ensuite ajouté le futur pilote de Ferrari, qui rejoindra la Scuderia en 2025. À voir maintenant si Mercedes saura corriger le tir le 20 octobre lors du Grand Prix des Etats-Unis.