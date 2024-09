F1 - GP de Singapour : Hamilton écoeuré, Mercedes vide son sac

Pierrick Levallet

Troisième des qualifications ce samedi, Lewis Hamilton n’aura pas réussi à tenir sa place lors du Grand Prix de Singapour ce dimanche. Le septuple champion du monde, visiblement écoeuré après la course, a terminé en sixième position. Mercedes a donc livré les coulisses d’un Grand Prix plutôt compliqué pour le futur pilote de Ferrari.

Après un vendredi compliqué, Lewis Hamilton semblait avoir repris du poil de la bête ce samedi. Troisième des qualifications, le septuple champion du monde se voulait plutôt optimiste pour le Grand Prix de Singapour mais n’a pas réussi à tenir sa position. Lewis Hamilton a terminé à la sixième position et semblait écoeuré après la course, remportée par Lando Norris. Mercedes a alors livré les coulisses de ce Grand Prix délicat pour le pilote de 39 ans.

F1 - Red Bull : Verstappen menace de partir, l'annonce inquiétante ! https://t.co/wTibSxx2Xa pic.twitter.com/Qqy1WKLpL0 — le10sport (@le10sport) September 22, 2024

Hamilton victime d’une «mauvaise décision» de Mercedes

« Nos positions en qualifications n’ont finalement pas reflété notre rythme de course, qui était le quatrième plus rapide derrière McLaren, Red Bull et Ferrari. Ce rythme du samedi nous a conduits à faire partir Lewis avec le pneu tendre, dans le but d’obtenir des gains dès le premier tour sur un circuit où la position sur la piste est généralement primordiale. Cela s’est avéré être une mauvaise décision car le pneu tendre a été limité par la surchauffe et l’a laissé vulnérable alors qu’il essayait de gérer les pneus pour un tour qui permettait à l’arrêt unique de fonctionner » a d’abord expliqué le porte-parole de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Un week-end difficile dans l’ensemble»

« George et Piastri, sur les mediums, ont donc été en mesure de dépasser. Finalement, notre rythme n’a pas été suffisant pour résister à la McLaren lorsque Piastri est passé plus tard. L’arrêt prématuré de Lewis l’a également rendu vulnérable face à Leclerc plus tard dans la course ; les pneus et le rythme se sont suffisamment décalés pour que la Ferrari puisse effectuer le dépassement. L’écart de rythme avec Leclerc était tel qu’il a pu rattraper George, mais ce dernier s’est bien défendu pour décrocher la quatrième place. Un week-end difficile dans l’ensemble, que nous analyserons avant la prochaine course à Austin » a-t-il ensuite ajouté. Mercedes va avoir le temps de prendre conscience de ses erreurs pour éviter de les répéter le 20 octobre à Austin. Lewis Hamilton, lui, va pouvoir tenter d’analyser sa course sur la piste de Singapour pour en tirer les leçons.