F1 : «Cauchemar» chez Red Bull, il vide son sac

Pierrick Levallet

Si les qualifications du Grand Prix de Singapour se sont plutôt bien déroulées pour Max Verstappen, qui démarrera à la deuxième place, tout ne s’est pas passé comme prévu pour Sergio Pérez. Le Mexicain s’élancera en 13e position ce dimanche. Le deuxième pilote de Red Bull s’est d’ailleurs livré sur le cauchemar qu’il a vécu.

Max Verstappen aura l’opportunité de mettre fin à sa mauvaise série. Le Néerlandais n’a plus gagné une seule course depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier. Et ce dimanche, le triple champion du monde démarrera le Grand Prix de Singapour en deuxième position derrière Lando Norris. En revanche, tout ne s’est pas déroulé comme prévu pour Sergio Pérez.

F1 : «Ridicule», Verstappen pousse un coup de gueule https://t.co/RLoiMpUrQv pic.twitter.com/MMszf7ClzL — le10sport (@le10sport) September 21, 2024

«Il y a eu quelque chose de bizarre avec les pneus»

Le deuxième pilote de Red Bull a fait face à quelques difficultés et s’élancera ainsi de la 13e place ce dimanche. La situation ne semble pas s'arranger pour le Mexicain, qui s’est donc livré sur son calvaire sur la piste de Singapour. « C’est un véritable cauchemar. J’ai bien progressé en Q1, mais ensuite en Q2, il y a eu quelque chose de bizarre avec les pneus. Je n’ai pas pu les mettre immédiatement dans la fenêtre, surtout l’essieu arrière » a d’abord lancé Sergio Pérez dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Ce n’est pas un week-end simple»

« J’ai eu beaucoup de mal avec ça, et c’était tellement difficile, qu’un petit coup sur la voiture, sur l’équilibre, peut faire une énorme différence et malheureusement, nous sommes éliminés. Ce n’est pas un week-end simple. Je pense que nous avons perdu du potentiel par rapport à hier, donc il y a beaucoup de choses à analyser » a ensuite ajouté Sergio Pérez. Reste maintenant à voir s’il parviendra à obtenir un meilleur résultat ce dimanche, afin de permettre à Red Bull de continuer à lutter au championnat constructeur. À suivre...