F1 : «Ridicule», Verstappen pousse un coup de gueule

Pierrick Levallet

Max Verstappen a peut-être enfin réussi à redresser la barre chez Red Bull. Le Néerlandais va démarrer le Grand Prix de Singapour à la deuxième place, derrière Lando Norris. Mais si le pilote de 26 ans aurait pu montrer sa joie, il s’est toutefois contenté de réponses très brèves en conférence de presse. Max Verstappen, qui a écopé de travaux d’intérêts généraux par la FIA après avoir prononcé le mot « fuck » ce jeudi, a montré son mécontentement. Et il n’a pas manqué de pousser un coup de gueule après la conférence de presse.

«Ils veulent créer un nouveau précédent»

« Je trouve bien sûr ridicule ce qui se passe. Alors pourquoi devrais-je donner des réponses complètes ? Parce que je pourrais... c’est très facile, apparemment, on obtient une amende, ou on obtient une sorte de pénalité dès qu’on sort malencontreusement un gros mot » a d’abord lancé Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Ils voulaient donner un exemple encore plus grand»

« Je préfère ne pas trop parler, économiser ma voix et je veux dire, nous pouvons aussi faire les interviews ailleurs, si vous avez besoin de réponses aux questions posées. Ils veulent créer un nouveau précédent. Et les gens ont reçu des avertissements ou une petite amende. Maintenant, avec moi, ils voulaient donner un exemple encore plus grand, je suppose » a ensuite poursuivi le pilote de Red Bull. Reste maintenant à voir si Max Verstappen saura se reconcentrer afin de décrocher sa première victoire depuis le Grand Prix d’Espagne ce dimanche à Singapour. À suivre...