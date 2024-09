F1 : Il prépare un sale coup à Verstappen

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce week-end à Singapour, Max Verstappen espère bien mettre fin à sa série de sept GP sans la moindre victoire en Formule 1, d’autant que derrière, Lando Norris en a profité pour rattraper son retour au classement. Bien que la route est encore longue, le Britannique est ambitieux et rappelle qu’il n’a rien à perdre, au contraire du pilote Red Bull.

En quête d’un quatrième titre consécutif, Max Verstappen semblait excellemment bien parti pour réaliser son objectif en début de saison avec sept victoires lors des dix premiers GP, mais le Néerlandais n’arrive plus à enchaîner depuis le 23 juin 2024, et sa première place en Espagne. À sept courses de la fin de l’exercice 2024, Verstappen conserve 59 points d’avance sur Lando Norris avant le Grand Prix de Singapour ce week-end. La période actuelle a de quoi donner confiance au pilote McLaren, conscient qu’il n’a rien à perdre.

« Je suis toujours celui qui n’a rien à perdre en ce moment »

« Pour le titre, c’est toujours à lui de perdre, pas à moi. Je suis toujours celui qui n’a rien à perdre en ce moment, reconnaît Lando Norris, rapporté par Nextgen-Auto. Si vous revenez au début de l’année, Red Bull était toujours dominante. Ils ont gagné les quatre ou cinq premières courses de l’année. Max a eu les huit premières pole positions de l’année et ils nous battaient avec des marges plus importantes que nous ne les battions. »

Lando Norris reste prudent

« Donc ils ont eu moins de difficultés que nous au début de l’année. Ils sont donc encore plus dans la course que nous l’étions au début de l’année. Nous avons réussi à inverser la tendance et en même temps, je crois fermement qu’ils peuvent encore l’inverser assez rapidement, poursuit le Britannique, toujours prudent. En fait, ce ne sont que les deux dernières courses où je dirais qu’ils ont été un peu en retrait, à la fois en qualifications mais aussi, et probablement plus encore, en course. »