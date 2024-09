F1 : Sanctionné, Max Verstappen hallucine

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

5ème du dernier Grand Prix d’Azerbaïdjan, Max Verstappen n’était pas le plus heureux à l’arrivée. Ainsi, en conférence de presse, le pilote néerlandais de chez Red Bull s’était emporté, tenant alors des propos grossiers. De quoi valoir aujourd’hui à Verstappen une sanction de la FIA, ce que ne comprend pas vraiment le principal intéressé. Et le triple champion du monde n’a pas hésité à le faire savoir.

Après avoir mis en garde, la FIA a décidé de sévir suite aux propos grossiers tenus par Max Verstappen, condamné à « effectuer un travail d’intérêt général ». Mohammed Ben Sulayem, patron de la FIA, a notamment expliqué dernièrement à propos de cette situation avec le pilote Red Bull : « Nous devons faire la différence entre notre sport, le sport automobile, et le rap. Nous ne sommes pas des rappeurs. Ils disent le mot qui commence par F (fuck) combien de fois par minute ? Nous ne faisons pas cela. Ils sont qui ils sont et nous sommes qui nous sommes ».

« Il vaudrait mieux que je ne dise rien à ce sujet. »

Dans des propos rapportés par NextGen Auto, Max Verstappen a été invité à réagir sur sa sanction pour ses propos déplacés. Ne comprenant pas, le Néerlandais a alors répondu : « Je n’ai rien à dire. Il vaudrait mieux que je ne dise rien à ce sujet. Parce que tout ce que je dis à ce sujet ne mérite pas vraiment qu’on s’y attarde. Je pense que tout cela est bizarre. (…) Il est remarquable que Kevin (Magnussen) ait également utilisé le mot en F lors de la journée des médias, mais qu’il n’ait pas été sanctionné. La raison en est inconnue. Peut-être parce qu’il ne l’a pas dit lors de la conférence de presse officielle ? La prochaine fois, ne me demandez plus rien en conférence de presse et nous pourrons raconter notre histoire ici ».

« Je ne veux pas gaspiller mon énergie pour cela »

« Est-ce qu’il s’agit de quelque chose de personnel ? Je ne rentre pas dans ces choses-là, et je ne veux pas gaspiller mon énergie pour cela », a poursuivi Max Verstappen. Et pour la nature de la sanction qui l’attend, le triple champion du monde a ajouté : « Je devrai probablement assister à quelque chose, peut-être par le biais d’un ordinateur portable. Une conférence, ou quelque chose comme ça ».