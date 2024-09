F1 : Hamilton glisse un tacle à Mercedes !

Jean de Teyssière

Les essais libres de Singapour qui ont eu lieu ce vendredi n’ont pas été du goût de tous les pilotes de la grille. Après Max Verstappen, c’est désormais Lewis Hamilton qui a avoué avoir vécu des moments compliqués sur la piste. Le septuple champion du monde critique la monoplace et est même très négatif sur le week-end à venir.

Après plus de deux ans sans victoire, Lewis Hamilton a retrouvé le goût du succès, en remportant deux Grands Prix, dont celui de Grande-Bretagne. Le septuple champion du monde de Formule 1 pouvait même espérer entrer dans le top 5 des meilleurs pilotes cette saison. Mais depuis sa dernière victoire en Belgique, Mercedes n’y arrive plus et ce n’est pas à Singapour que ça devrait s’améliorer, au grand dam de Lewis Hamilton, qui n’espère rien de ce week-end singapourien.

F1 - GP de Singapour : Une course historique pour Verstappen et Hamilton ! https://t.co/yOmcdTFLI5 pic.twitter.com/jpUdigoqOC — le10sport (@le10sport) September 20, 2024

«La journée a été très difficile»

Dans des propos rapportés par Motorsport, Lewis Hamilton, le septuple champion du monde de Formule 1, n’était pas très optimiste après les essais libres de Singapour : « Pour moi, cette voiture est très... La journée a été très difficile, très compliquée. Nous avons tout essayé en termes de réglages, mais rien ne semble fonctionner. C'est vraiment très délicat. Nous donnons tout ce que nous avons et nous nous apercevons que nous sommes à une seconde. » Et cela ne va pas aller en s’arrangeant..

«La Q3 n’est pas pour nous»

« Je pense qu'en fin de compte, nous sommes un peu perdus en ce moment, estime Hamilton. Nous ne savons pas vraiment comment positionner la voiture. Ils n'ont rien changé, nous avons essayé beaucoup de choses et nous sommes arrivés au même résultat. Pour le moment, la Q3 n'est pas pour nous. » Les qualifications auront lieu ce samedi et Mercedes tout comme Lewis Hamilton risquent d’avoir du mal à performer, si l'on en croit les propos du champion britannique...